كاظمة.. المشروع الحلم!

Sunday النهار

في اطار جهود الكويت لانجاز المشاريع العملاقة، وتحويل الديرة الى مقصد سياحي خصوصا مع ما تمتلكه من شواطئ واسعة، وطاقات بشرية بامكانها ان تحيل الصحراء الى جنات وارفة الظلال، يأتي مشروع شاطىء ومنتزه كاظمة الذي وضعته الكويت ضمن جملة مشاريع متكاملة تحقق رؤية الكويت 2035.

وليس مشروع (كاظمة) الا الخطوة الأولى نحو مشاريع متكاملة تتماشى مع رؤية (كويت جديدة 2035)،كما يعد من المشاريع المستقبلية الذي يتميز برؤية شبابية وهو داعم للمخطط الهيكلي للتنمية العمرانية الذي يتكون من 12 مشروعا تطويريا في الجهراء من خلال افكار حديثة.

ويتكون مشروع كاظمة من مرسى الجهراء الذي يمتد على مساحة 6 كيلومترات مربعة ويضم مرسى لليخوت وأبراجا سكنية ومركز تسوق تجاري كما يضم مشروع قناة كاظمة المائية بطول 25 كيلومترا مربعا والتي تبدأ من جون الكويت وعبورا في الجهراء والتي ستأخذ شكلا دائريا.

ويضم المشروع ما يسمى (منتزه القصر) والذي يتكون من 12 صالة للمناسبات متعددة الأغراض وسيكون المنتزه رئة الجهراء ومتنفسها الحيوي بمساحة 11 كيلومترا مربعا اما المشروع الرابع فهو مدينة الفرجان السكنية الذكية والتي تحتوي على بحيرة لكل فريج لبث روح الحياة بمساحة تقدر بـ70 كيلومترا مربعا.

وسيضم مشروع كاظمة مركزا تجاريا (أوت لت) يعد الأكبر في الخليج حيث سيخدم أيضا الدول المجاورة وهو داعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والذي سيساهم بانعاش الاقتصاد التجاري ويقدر بمساحة 3 كيلومترات مربعة اما المشروع السادس فهو مخازن لوجستية ذكية هي الأولى من نوعها في العالم بنظام التأجير اليومي أو الشهري وسيساعد المشاريع الصغيرة على التخزين الذكي بمساحة 7 كيلومترات مربعة.

ومن مكونات المشروع مضمار عالمي للفروسية وهو الأكبر على مستوى العالم ويتكون من فندق وعدة صالات للسباقات المتنوعة بمضمار طوله 6 كيلومترات مربعة اضافة لوجود مدرسة لتعليم الفروسية فيما ستكون هناك مدينة ألعاب عالمية تعد الأكبر من نوعها لانعاش السياحة في الكويت وتقدر مساحته 6 كيلومترات مربعة.

وسيشتمل المشروع على منازل التميز الفاخرة على مساحة 5 كيلومترات مربعة فيما سيضم محمية طبيعية للحياة المائية والنباتية تقدر مساحته بـ5 كيلومترات مربعة.

ويأتي المشروع ليمثل منتجعات وشاليهات وأكبر واجهة فنادق بالعالم على امتداد 12 كيلومترا مربعا ويضم أكبر واحة للفنادق بالعالم ويتميز بسلسلة فنادق عالمية تقدر مساحته بـ25 كيلومترا مربعا.

وسيضم المشروع ايضا قطار كاظمة المعلق الذي يمتد على طول 20 كيلومترا مربعا ليساهم بسهولة الحركة بين منطقة مرسى الجهراء ومدينة الفرجان.

