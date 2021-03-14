محمد فريد.. صانع «ملوك الشارع»

Sunday النهار

عرف تاريخ مصر الكثير من الزعامات التي احدثت فارقا مهما في مسار السياسة والحياة العامة في مصر والمنطقة برمتها، غير ان تاريخ ارض الكنانة يختزن ايضا اسماء لامعة كانت ذات اثر مركزي في صياغة التحولات التي قادت حركة البلاد منذ بدايات القرن العشرين وصولا الى واقعها الراهن. وهؤلاء كانوا على الرغم من الادوار العميقة التي لعبوها ضحية لمشهدية سياسية في الشرق الاوسط ادمنت ملاحقة من هم في دائرة الضوء دائما بينما توارى الفاعلون الحقيقيون وراء زحام الواجهات المؤثرة وغير المؤثرة.واحد ابرز هؤلاء الفاعلين المؤسسين للحياة السياسية والعامة بل والثورية في مصر هو محمد فريد بك «صانع الملوك الشعبيين» والزعيم الذي تجمع عليه الاتجاهات المختلفة من انصار وخصوم مصطفى كامل أو سعد زغلول ومن يمين الوفديين والى اقصى يسار الشيوعيين على حد سواء.

ولد السياسي والحقوقي المصري في 20 يناير 1868 في القاهرة لابوين من اصل تركي وأنفق عمره وثروته في سبيل القضية المصرية ووضع خلال حياته هدفا اساسيا يختصر مطالب مصر بـ«الجلاء والدستور» محددا وسائله لتحقيق هدفه عبر طريقين هما تعليم الشعب على قدر الطاقة ليكون اكثر بصيرة بحقوقه، وتكتيله في تشكيلات ليكون اكثر قوة وارتباطاً.

وارتسمت صورة محمد فريد بوصفه رجلا ذي عطاء وولاء لاصدقائه وللدولة العثمانية التي الف عنها كتابه الأشهر «تاريخ الدولة العلية» وأيضا للأسرة العلوية بحكم كتابه الأول الذي الفه عن محمد علي باشا وبحكم ان والده نفسه كان ناظراً للدائرة السنية الخاصة بالخديوي. ولهذا مثل فريد نموذجا للفعل المسؤول والايجابية فقد كان صاحب وظيفة محترمة تدر عليه دخلا كريما، وتتيح له موقعا ممتازا وترك هذا كله من اجل الوطنية ليموت شريداً غريبا حتى تبرع تاجر من الزقازيق بأن يعيد جثمانه من المانيا وذلك ببساطة لأن فريد كان قد انفق قبل وفاته كل ثروته الطائلة على الحركة الوطنية.

ملء الفراغ

وبدأ هذا النهج مباشرة بأن اسند رئاسة تحرير «اللواء» الى الشيخ عبدالعزيز جاويش بدلا من ان يحتفظ بها لنفسه كما انه اعطى ادوارا متعددة لعلي فهمي كامل بك شقيق مصطفى كامل باشا والواقع ان هؤلاء تعاملوا مع فريد باخلاص جعل «الحزب الوطني» يحتفظ بمكانته في السياق الحزبي والسياسي على الرغم من تبدل الظروف وحالة العداء المزمنة والمستحكمة بين الحزب والادارة البريطانية في لندن او القاهرة على حد سواء. ويقول مؤرخون ان فريد كان اكثر حماسا من مصطفى كامل خصوصا في قضية التلغرافات وقانون المطبوعات وتقديمه لديوان «وطنيتي» للشيخ علي الغاياتي الذي قاده الى السجن.

فريد وزغلول

أما فضل الزعيم محمد فريد على حركة «الوفد» المصري وعلى سعد زغلول باشا فيجمع بين المباشر وغير المباشر وتمثل الفضل المباشر فيما كان سعد باشا يحظى به من ثناء محمد فريد بك وترشيحه ليكون من رجال الدولة ثم تأييده عن بعد لحركة الوفد المصري. وأما الفضل غير المباشر فان كل الخبرات المتولدة عن التجارب التي خاضها محمد فريد في المرحلة السابقة على زعامة سعد زغلول قد تدفقت على هيئة خبرات في مسيرة الوفد المصري. على ان هناك عاملا ثالثا هو الأهم عبر تزويد «الوفد» بالكوادر الوطنية التي تربت في الحزب الوطني بالقرب من مصطفى كامل اومحمد فريد او كليهما والتي اصبحت بعد سنوات من اميز عناصر «الوفد» في طبعته الشعبية والتي تجلت قيمتها بوضوح بعد انشقاق الأحرار الدستوريين.

ويذكر ان اهم رجلين في «الوفد» بعد وفاة سعد زغلول وهما رئيس الوزراء مصطفى النحاس باشا ورئيس مجلس النواب واصف ويصا باشا تخرجا من مدرسة الحزب الوطني ويعتبر وجود ويصا باشا في الهيئة الادارية وقربه من مصطفى كامل دليلا على ان الحزب الوطني لم يكن معاديا للأقباط كما اتهمته دعاية عسكرية معادية.

العصيان السياسي

كان الزعيم محمد فريد منتبها بذكاء الى خطورة استمرار التعاون مع المستعمر على اية صورة من صور السياسات التنفيذية الداخلية ولهذا فانه كان سابقا لزمنه حين طالب في مرحلة مبكرة بما يسمى بالعصيان السياسي اي ان يمتنع المرشحون للوزارة عن قبولها وهي فكرة تطورت في بداية ثورة 1919 وكانت السيدات المصريات من طبقة الحكام والمرشحين للوزارة هن مَنْ طورنها بحيث اجتمعن ودعين ازواجهن وأصدقاء ازواجهن الى الامتناع عن قبول الوزارة، اما محمد فريد بك فكان يقول هذا المعنى بكل وضوح قبل 10 سنوات من دعوة عقيلات الوزراء الى التحمس لهذه الفكرة بعد ان تبنتها الزعامات الوطنية، وقد قال الزعيم محمد فريد بها صراحة من 1909 وقال بكل وضوح ان هذا الاعلان من جانب الوزراء كفيل بأن يجعل السلطة تعلن الدستور وأن ينال المصريون حقوقهم.

وعول فريد على مثل هذا السلوك السلمي المنظم الهادف، ومحمد فريد كان هو صاحب فكرة التوكيلات التي اخذ بها الوفد المصري في ثورة 1919 وبنى عليها حركته، وكالعادة فان ريادته اهملت في ظل الحديث عن اصحاب التطبيق العملي الذي حقق الشهرة، ومع هذا فانه لايمكن تجاهل حقيقة ان فريد حقق نجاحاً مذهلا حين بدأ فكرته لأول مرة قبل الوفد بعشر سنوات واستطاع ان يجمع في الدفعة الأولى من الطلبات الموقعة من الأهالي 45 الف توقيع وهو رقم مذهل في ذلك الوقت.

التعليم أولاً

لم يكن هذا هو كل ما تفوق فيه الزعيم محمد فريد واستغرق وقته، لكنه كان مشغولا بفكرة نشر المدارس الليلية التي انشأها في احياء القاهرة والتي تولت تعليم الفقراء من الصغار كما تولت محو امية الكبار في الوقت ذاته وتطوع المحامون والأطباء للمشاركة اذ لم تكن اعداد المشتغلين بمهنة التدريس في ذلك الوقت كافية للقيام بمثل هذا العمل الجبار.

ويذكر ان محمد فريد هو من وضع اساس حركة النقابات، فأنشأ اول نقابة للعمال سنة 1909، كما انشأ معها اول اتحاد تجاري، ودعا لوضع مجموعة من القواعد القانونية لحقوق العمال، وقد كانت «نقابة عمال الصنائع اليدوية» هي النواة التي بدأ منها التاريخ النقابي في مصر وكان مقرها بولاق وبلغ عدد اعضائها 800 شخص لتكون تلك باكورة العمل النقابي المطالب بحقوق العمال في تاريخ مصر الحديث.

محاكمة شعرية

عرض محمد فريد للمحاكمة بسبب مقدمة كتبها لديوان شعري بعنوان «وطنيتى» للشاعر علي الغاياتي حيث جاءت مقدمته للديوان تحت عنوان «أثر الشعر في تربية الأمم» ومما جاء فيها: «لقد كان من نتيجة استبداد حكومة الفرد اماتة الشعر الحماسي، وحمل الشعراء بالعطايا والمنح على وضع قصائد المدح البارد والاطراء الفارغ للملوك والأمراء والوزراء وابتعادهم عن كل ما يربي النفوس ويغرس فيها حب الحرية والاستقلال.. كما كان من نتائج هذا الاستبداد خلو خطب المساجد من كل فائدة تعود على المستمع، حتى اصبحت كلها تدور حول موضوع التزهيد في الدنيا، والحض على الكسل وانتظار الرزق بلا سعي ولا عمل».

وقصد محمد فريد اوروبا كي يُعد لمؤتمر «بحث المسألة المصرية» بباريس وأنفق عليه من جيبه الخاص ودعا اليه كبار معارضي الاستعمار من الساسة والنواب والزعماء لايصال صوت القضية المصرية الى المحافل الدولية. وبينما نصحه اصدقاؤه بعدم العودة بسبب نية الحكومة محاكمته بدعوى ما كتبه كمقدمة للديوان الشعري فقد ناشدته ابنته فريدة بالعودة، في رسالة قالت فيها «لنفرض انهم يحكمون عليك بمثل ما حكموا به على الشيخ عبدالعزيز جاويش، فذلك اشرف من ان يقال بأنكم هربتم... وأختم جوابي بالتوسل اليكم باسم الوطنية والحرية، التي تضحون بكل عزيز في سبيل نصرتها ان تعودوا وتتحملوا آلام السجن!» وحُكم على محمد فريد بالسجن ستة اشهر كتب في نهايتها «مضى علي ستة اشهر في غيابات السجن، ولم اشعر ابداً بالضيق الا عند اقتراب خروجي، لعلمي اني خارج الى سجن آخر، وهو سجن الأمة المصرية، الذي تحده سلطة الفرد.. ويحرسه الاحتلال.. ان اصبح مهدداً بقانون المطبوعات، ومحكمة الجنايات.. محروماً من الضمانات التي منحها القانون العام للقتلة وقطاع الطرق».

وحيد وفقير

استمر محمد فريد في الدعوة الى الجلاء والمطالبة بالدستور، حتى ضاقت الحكومة المصرية الموالية للاحتلال به وبيتت النية بسجنه مجددا، فغادر البلاد الى اوروبا سراً، وبقي هناك حتى وافته المنية يوم 15 نوفمبر 1919 في برلين وحيداً فقيراً، حتى ان اهله بمصر لم يجدوا مالاً كافياً لنقل جثمانه الى ارض الوطن، الى ان تولى احد التجار المصريين نقله على نفقته الخاصة وهو الحاج خليل عفيفي تاجر قماش من الزقازيق باع كل ما يملك وسافر لاحضار جثمانه من الخارج وقد مُنح نيشان الوطنية من الحكومة المصرية تقديراً لجهوده في هذا الشأن.

ملعقة الذهب.. سليل الأرستقراطية وعاشق الفقراء

وصف صبري أبو المجد في كتابه «محمد فريد، ذكريات لا مذكرات» الزعيم محمد فريد بأنه من الشخصيات النادرة الفذة ولد كما يولد أبناء الأمراء في فمه ملعقة من ذهب، عاش كما يعيش أبناء الحكام الكبارغير أن «فترة طويلة من الدراسات والقراءة والتأمل وطبيعة تكوينه الشخصي والنفسي قربته تماماً من الشعب وآمال الشعب وآلام الشعب». واضاف «كان لوالده ألف ومائتا فدان، وكان له هو قصر في شارع شبرا مساحته 5 أفدنة من أراضي البناء وعمارتان بشارع الظاهر وأنفق كل ذلك على الحركة الوطنية، ومات فقيراً في غربته»

وكان محمد فريد يعبر بكل الوسائل عن اقتناعه بضرورة توسيع قاعدة المنتمين للحزب الوطني الذي تأسس قبل وفاة مصطفى كامل بأربعة أشهر فقط وعلى الرغم من انتمائه الارستقراطي فإنه كان مؤمنا كل الإيمان بالعمال والفلاحين والصناع اليدويين الأحرار وطلاب مدارس الشعب والموظفين البسطاء الذين يشغلون الوظائف الدنيا في الجهاز الحكومي المصري الخاضع تماماً لسطوة الاحتلال.

وتنطق كتب محمد فريد التاريخية الثلاثة بقدرته على كتابة التاريخ بأسلوب علمي موضوعي بعيداً عن الصيغ البيانية التقليدية. من مؤلفاته «البهجة التوفيقية في تاريخ مُؤسِس العائلة المُحمدية» والذي تحدَث فيه عن أهم إنجازات محمد علي باشا وقد كتب سنة1891. و«تاريخ الدَولة العلية العُثمانية» والذي أصدره سنة 1894 و«تاريخ الرومان» و«رحلة إلى بلاد الأندلس ومراكش والجزائر».

