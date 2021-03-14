المكسيك.. أرض المايا وجوهرة الأميركتين

Sunday النهار

المكسيك من أجمل المدن السياحية فى العالم وتعد إحدى أهم الوجهات وأكثرها جمالاً، فهي تتمتع بمناخ مميز ومعالم سياحية رائعة وطبيعة ساحرة ومنتجعات شاطئية خلابة تجعلها وجهة محببة لمحبي السفر.

وهي جوهرة الأميركيتين بما تتمتع بالعديد من المقومات الساحرة ـ إلا أن المكسيك لم تحظ بعد بتلك الشهرة عند السياح العرب، ربما بسبب بعد المسافة أو لعدم وجود الكثير من رحلات الطيران المباشرة إليها، لكن في الحقيقة أن المكسيك بحضارتها المتنوعة وشواطئها المميزة من البلدان تستحق الزيارة ولو لمرة واحدة.

لقد أطلق على الهنود الحمر «شعب المايا» في المكسيك، إنهم أحفاد الشعوب القديمة التي عبرت مضيق بهرنج في شمال آسيا إلى الأميركتين، وأقاموا حضارة امتزجت فيها القسوة البربرية مع المنجزات العقلية ذات القيمة العالية.

تنوع معماري رهيب

وتتميز هذه الدولة بالمزيج بين الحضارة الاميركية والحضارة الإسبانية مما ادى في النهاية لوجود العديد من المعالم السياحية المتفرقة التي تقدم تنوع معماري رهيب يوفر للسائح الكثير ليكتشفه.

وتقع المكسيك كحلقة وصل بين الولايات المتحدة واميركا الجنوبية وتتميز بإطلالتها على المحيط الهادئ وخليج المكسيك، ويبلغ عدد سكانها 129.2 مليون نسمة.

وتشتهر المكسيك بمدنها الحيوية واسواقها التقليدية وبها32 موقعًا للتراث العالمي لليونسكو، أكثر من أي بلد في الأميركتين التي تجذب السياح من جميع انحاء العالم.

وتعتبر الفترة الواقعة بين أواخر الربيع وحتى أوائل الخريف أفضل وقت لزيارة المكسيك، حيث الأسعار منخفضة بينما تكون في ذروتها خلال عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة والتي تحظى بشعبية خاصة عند المسافرين القادمين من الشمال هربًا من البرد.

والمكسيك تعد خامس أكبر بلد في العالم من حيث التنوع البيولوجي و الحضاري والمناخي من الأماكن والأشخاص والثقافات والمناظر الطبيعية الخلابة ، والثاني من حيث الأنظمة البيئية والرابع بالنسبة لأنواع الحيوانات، تتمتع بتنوع طبيعي كبير ، يجلب ايرادات سياحية بقيمة 4 مليارات بيزو سنويا.

شعب ودود

والشعب المكسيكي ودود محب للآخرين، ودائما ما تجده يستقبل السياح بحفاوة وابتسام، ومساعدتهم بما يشعرهم بالأمان والراحة، وهو شعب مرح محب للفكاهة وإطلاق النكات، فستشعر بحميمة والمطبخ المكسيكي يعد من أهم المطابخ في العالم، حيث ستتذوق نكهات الرائعة واللحوم الغنية والتوابل المميزة، إلى جانب الذرة التي تدخل في معظم الأكلات، فحاول ألا تكتفي بتذوق الأطباق الرئيسية وجرب الأكلات الخفيفة، والتي يطلقون عليها اسم «آنتوجيتوس».

يمكنك أن تبدأ جولتك الشاطئية وفي المكسيك من منطقة «ريفييرا مايا»، ثم بعد ذلك قم بزيارة مجموعة من المدن الكبرى مثل مدينة «ميريدا» و«توكستلا جوتيريز» و«أواكساكا»، من أهم مدنها مدينة مكسيكو التي تضم معالم ثقافية ودينية وتاريخية تحكي عن أزمنة مضت ، بالاضافة الى جدران المنازل والأسواق والميادين المزينة بالتماثيل والملصقات الفنية في كل مكان.

حكاية كانكون

وتعد مدينة كانكون ذات جاذبية حيث الاختلاط مع السكان الأصليين حيث تشتهر بشواطئها صاحبة الرمال البيضاء والمياه الكرستالية ومنتجعاتها المناسبة لجميع افراد العائلة حيث يمكن للسياح القيام بالعديد من الانشطة المائية للاستمتاع بالمناظر الطبيعية وممارسة بعض الرياضات المائية كالغوص والسباحة والغطس بين الشعاب المرجانية والاسماك الاستوائية، وبعدها يمكنك التخييم عدة أيام في الغابة الاستوائية القريبة من مدينة «بلانكو»، ثم استمتع بأشعة الشمس الساطعة والأشجار الكثيفة، والسباحة في بحيرات جنوب ولاية تشياباس.

شاطئ الجنة

وزيارة مدينة تولوم تعد واحدة من اجمل مناطق الجذب الرئيسة المعروفة باسم «شاطئ الجنة»، وذلك على ساحل البحر الكاريبي في المكسيك. «بلايا بارايسو»، هي منطقة منعزلة محاطة بأشجار النخيل، تظل هادئة نسبيًّا، وتحقق الاسترخاء لمرتاديها، الذين يمكنهم ممارسة السباحة والغطس، قبل تذوق المشروبات الباردة والأطباق المكسيكية الأصيلة على طول الشاطئ.

أرض المايا

عندما تكون في المكسيك فانك تكون مع فرصة ذهبية لزيارة المدينة تشيتشن إيتزا القديمة في منطقة شبه جزيرة يوكاتان (أرض المايا) الواقعة في خليج المكسيك، والتي أصبحت في الوقت حالياً أحد أهم مواقع التراث العالمي التابع لمنظمة اليونسكو وأعجوبة من عجائب الدنيا السبع الجديدة ، والتي تعد موطنا لعدد هائل من الاثار والتي تروي حكاية الأرض منذ آلاف السنين ، ومن اشهرها هرم كوكولكان ، والذي يقع على ارتفاع 30 متراً ويرمز دائماً لحضارة وثقافة المايا، وبُني سنة 800م، ويتكون من أربعة وجوه، كل وجه فيه سلالم تؤدي إلى قمته، والتي تمكن من يصعد لها رؤية حدود جواتيمالا وأنت في المكسيك. والزائر للمكسيك عليه زيارة مدينة تشيهواهوا التي تضم مجموعة واسعة من المعالم السياحية، ومن اشهرها وادي النحاس ، وهو اخدود يتألف من مجموعة مذهلة من الاخاديد العميقة، كما ان هذا الوادي يعد اكبر واعمق من غراند كانيون في الولايات المتحدة.

