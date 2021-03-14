«شاطر عباس».. أشهى الأطباق الكويتية والإيرانية

Sunday النهار

يعد مطعم شاطر عباس من بين المطاعم الشعبية المشهورة في قلب المباركية ويتميز بتقديم أطباق ايرانية وكويتية من اللحوم الطازجة والدجاج الكويتي. وفق اشهى فنون الطبخ للمطبخين الكويتي والايراني

ويحتفظ مطعم شاطر عباس بديكورات متميزة تجعله متميزا عن غيره من المطاعم العاملة في هذا المجال.

ويؤكد مدير ادارة المطعم رضا اشكناني ان تطبيق الاشتراطات الصحية وتحقيق التباعد الاجتماعي بين رواده وتطبيق التعليمات كافة يمثل أولوية كبيرة لدى إدارة المطعم.

ويوضح ان المطعم يقدم المشاوي بجميع أنواعها لرواده ؛ بالإضافة المقبلات بأنواعها المختلفة والتي تلبي احتياجات الزبائن و متطلباتهم.

ولفت ان المطعم لديه خدمة توصيل للزبائن والتي تحرص ان تكون على درجة عالية من الدقة في التوصيل.

وأكد اشكناني ان المطعم يسعى لتحقيق أعلى درجات الرضا للزبائن سواء كانوا عائلات او أفرادا.

