«Caves».. فن المأكولات العالمية

Sunday النهار

باطلالة متميزة وتفنن في تقديم الطلب للزبائن، يحاول مطعم ومقهى caves التواجد وبقوة بين المطاعم والمقاهي العاملة في وسط الحي التجاري بمدينة الكويت.

ويقدم المطعم قائمة طعام للمأكولات الدولية المتميزة والتي من بينها البيتزا على الطريقة الإيطالية وغيرها من الأطباق التي تجذب الشباب والفتيات.

ويحرص المطعم على تقديم منتج متميز للزبون وفق أفضل المواصفات المتبعة عالميا.

ويلتزم المطعم بتقديم أفضل الأطباق العالمية للزبائن، وبخدمة متميزة للغاية تضاهي أفضل الأطباق المعمول بها عالميا وإقليميا.

وفي تطبيق منه للاشتراطات الصحية، يقوم المطعم بتكييف أوقات العمل لتتناسب مع مواعيد الحظر الجزئي الذي طبقته الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث يفتح المطعم أبوابه من الساعة 8 صباحا وحتى الرابعة ظهرا خدمة لرواده.

