كوب القهوة ... ينافس غرام الذهب!

Sunday النهار

«كوب القهوة ينافس الذهب» مادياً ومعنوياً، هكذا وصف البعض عبر «النهار» القيمة المعنوية والمادية لاحتساء مشروب القهوة لدى أهل الكويت، الذين ارتبطوا بهذا المشروب تاريخياً منذ عشرينيات القرن الماضي عبر «القهوة الشمالية» ذات اللون الأسود والطعم المر.

وما لبثت أن ارتبط أهل الكويت بالقهوة الغربية القادمة من أميركا والتي قاربت في طعمها القهوة الشمالية من حيث اللون والمذاق. وفي العصر الحديث تحولت صناعة القهوة من عادة يغلب عليها طابع الخصوصية العائلية إلى «بزنس وبرستيج» في واقع الحياة العصرية الكويتية.

وحققت صناعة القهوة انتشاراً كبيراً بين المشاريع التي يقبل على تأسيسها الشباب الكويتي من الجنسين، حيث حققت انتعاشاً كبيراً وملحوظاً أوقف نموه جائحة كورونا، فمن حجم صناعة بلغت أكثر من 50 مليون دينار بنهاية 2019، تراجع السوق إلى 20 مليوناً وبعدد مشروعات بلغ 100 مشروع تقريباً يقدم أنواعاً ونكهات مختلفة من القهوة.

ورغم الإغلاق الكلي والجزئي الذي شهده عام 2020 وتعرض بعض تلك المشاريع للإغلاق والإفلاس بنسب تقدر بحدود 30%، لا تزال صناعة القهوة في الكويت تشهد منافسة قوية لجذب المزيد من محبي تناول القهوة من الجنسين، والذين يسعون لتناولها بغض النظر عن سعرها، حيث إن الجودة ونوعية الأجهزة المستخدمة هي من تتحكم في تناولها.

ووفقاً لأحدث الأرقام، فقد تجاوز حجم صناعة القهوة 50 مليون دينار بنهاية عام 2019، إلا أنها تراجعت وبشدة بسبب الجائحة إلى حدود 20 مليون دينار،وبمتوسط إنفاق يومي يقدر بحدود تتراوح بين 6 إلى 7 دنانير يومياً، كما أن السيدات يسيطرن على 60 بالمئة من صناعة القهوة مقابل 40 بالمئة للرجال.

عوامل عدة تقف وراء النمو في صناعة القهوة بالكويت، أهمها وعي المستهلك بنوعية القهوة الجيدة واختياره للأفضل منها، والتي يتراوح سعر الجيد منها، بين 15 إلى 18 ديناراً للكيلو، تواجد فروع لكافيهات عالمية مشهورة في الكويت، إضافة إلى أن كلفة العمالة لهذا النوع من المشاريع قليل للغاية، بالإضافة إلى استخدام الكافيهات للكشخة والاستمتاع في وقت الراحة.

وبالإضافة للعوامل السابقة، جاء النمو في صناعة القهوة، مواكباً لما شهدته تلك الصناعة من تطور على مستوى العالم خلال السنوات القليلة الماضية، حيث يقدر حجم تلك الصناعة بحدود 100 مليار دولار عالمياً، نصيب منطقة الشرق الأوسط منها 5 مليارات بحلول 2021 وفقاً للاحصائيات العالمية.

ويهتم الزبون الكويتي باختيار نوعية القهوة وجودتها بغض النظر عن سعرها، كما أن أجهزة صناعة القهوة تؤدي دوراً كبيراً في تقديم مذاق جيد للقهوة المقدمة من قبل الكافيهات التي تقدم القهوة للزبائن.

ورغم تداعيات الحظر، يحرص المستهلكون في الكويت، على تناول قهوتهم المفضلة من الكافيهات المشهورة، والتي في الغالب، ما تكون ذات مواصفات خاصة لديهم ويحرصون على تناولها ويحددها طريقة التحضير من ناحية ونوعية الأجهزة التي تستخدم في تجهيزها.

قهوة المليارديرات

ويختلف سعر كوب القهوة من مكان لآخر، وتراوح سعره بين 350 فلساً إلى 100 دينار للكوب الواحد خلال فترات سابقة، وهي القهوة المعروفة باسم «قهوة المليارديرات» والتي استوحت فكرتها لدى بعض الكافيهات ليكون لها طابع نيويورك أو لندن ليكون تجربة احتسائها فريدة ومميزة وترغب في تكرارها إلا أن هذا النوع اختفى حالياً من السوق.

ولأهمية صناعة القهوة عالمياً، تم تأسيس منظمة القهوة العالمية في لندن في عام 1963 على خلفية تعاظم الأهمية الاقتصادية للقهوة . ويصل عدد أعضاء المنظمة 77 عضواً، تشمل 45 دولة مصدرة و32 دولة مستوردة.

