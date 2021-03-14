«شليوي ناش».. يسلِّط الضوء على العلاقات الاجتماعية

Sunday النهار

لاتزال كاميرا المخرج عيسى ذياب تصور المشاهد المتبقية من مسلسل «شليوي ناش» الذي يشارك فيه عدد من النجوم في الخليج وفي مقدمتهم الفنان القدير عبدالله السدحان وهي التجربة الثانية له في الدراما الكويتية بعد مشاركته في شهر رمضان الماضي في المسلسل الدرامي «كسرة ظهر» وايضا كلا من الفنانين يعقوب عبدالله ومرام وحصة النبهان ومحمد العجيمي واخرين وهو من تأليف عبدالله السعد وانتاج كنوز الخليج للانتاج الفني.

«النهار» حضرت جانباً من التصوير في احدى مدارس منطقة القادسية وقد كان هناك فريق عمل يعمل متواصلا منذ ايام لانجاز تصوير المشاهد المقررة في ظل توجيهات المخرج المتألق عيسى ذياب الذي سوف يتواجد من خلال ابداعه في وضع الشكل الذي سوف يراه الجمهور خلال شهر رمضان ولعل هذا العمل سيمثل تحديا اخر له في ان يظهر بالمستوى المطلوب وتحقيق النجاح الذي يسعى اليه دائما.

قصة العمل تتمحور حول صديقين من ذوي الدخل المتوسط، وكل منهما يعيش مع والدته في الحي وتتوالى الأحداث حيث يتزوج كل من «شيلويح» الذي يؤديه الفنان عبدالله السدحان و«ناشئ» ويؤديه الفنان يعقوب عبدالله ويتعرضان للكثير من المواقف منها التراجيدي ومنها الكوميدي ويسلط العمل بشكل عام الضوء على العلاقات الاجتماعية في حقبة السبعينيات كما يتخلل العمل العديد من الخطوط الدرامية التي سيراها المشاهد والى اين سوف تسير تلك الخطوط ومن ضمنها الصراع الطبقي وغيرها من الصراعات الاخرى.

كما يشارك الفنان محمد العجيمي عبر شخصية «ناصر» التي سيكون لها مسار اخر مع الشخصيات الرئيسية في العمل ويدخل في صراعات عديدة من اجل غاية وهدف يريد ان يحققه.

اما الفنانة مرام فانها سوف تظهر بدور الزوجة التي لا تستسلم ولا تضيع حقوقها مهما حدث وتتصف تلك الشخصية ايضا بانها صلبة وقوية بالحق كما تشارك الفنانة غدير زايد عبر شخصية رئيسية في العمل وهي المعلمة التي تواجه العديد من العقبات في حياتها وتقرر ان تضع حدا لكل ما تواجهها من مشاكل اما الفنانة القديرة لطيفة المجرن فسوف تظهر في شخصية «أم شليويح» التي تكون علاقة مع شخصية «أم ناشي»وتؤديها الفنانة شهد سلمان ومن خلال سير الأحداث يتعرف المشاهد على طبيعة علاقتهما وما تتعرضان له من احداث.

