قصة حب السقا ومي.. خلطة محمد سامي المضمونة في «نسل الأغراب»

Sunday النهار

«إثارة الجدل».. خط درامي اتخذه المخرج محمد سامي في غالبية الأعمال الدرامية التي يكتبها ويخرجها، والتي دائما ما يكون النجاح حليفاً لها في غالبية الأوقات، وهو نجاح وضع سامي على قمة مخرجي وكتاب الدراما في مصر والوطن العربي، ويستمر صاحب «البرنس» و«ولد الغلابة» في موسم دراما رمضان 2021 في اتباع «خلطة النجاح» ذاتها، حيث يقدم مسلسل «نسل الأغراب» الذي يجمع فيه بين النجمين أحمد السقا وأمير كرارة، واختار للبطولة النسائية زوجته الفنانة مي عمر، ليكون «نسل الأغراب» العمل الثاني الذي يجمع بين «السقا» و«مي» برعاية الزوج محمد سامي.

وتدور أحداث «نسل الأغراب» حول شقيقين يتهم أحدهما الآخر بخيانته ويشكك في نسب أبنائه، وتقدم «مي» شخصية صعيدية للمرة الأولى، حيث تعقد جلسات عمل مكثفة حالياً مع مصحح اللهجة الصعيدية لتتأقلم على التحدث بهذه اللهجة. وبحسب المعلومات المتاحة عن العمل، فإن «مي» تجسد شخصية «جليلة» زوجة الفنان أحمد السقا «عساف الغريب» خلال الأحداث، وتقع في مشاجرة بين عائلته وبعض العائلات المجاورة يروح ضحيتها العديد من الأشخاص ويتم سجن «عساف» بعدها، ليفاجأ بعد خروجه من السجن، بزواجها من شقيقه من والده «غفران الغريب»، والذي يجسده الفنان أمير كرارة، ولهم ابن الذي يجسد دوره الفنان الشاب أحمد داش، لتنقلب الأحداث رأسًا على عقب، وتحدث مواجهة كبيرة بينهما.

يذكر هنا أن «نسل الأغراب» يعتبر العمل الثاني للثنائي «السقا ومي» بعد مسلسل «ولد الغلابة» الذي تم عرضه في رمضان 2019، وجسدت فيه مي شخصية فرح الفتاة القاهرية التي تجبرها الظروف على الزواج والإقامة في الصعيد، لتقع في حب مدرس التاريخ «عيسى» الذي يجسده السقا.

مسلسل «نسل الأغراب» من أضخم إنتاجات الدراما التلفزيونية في رمضان 2021، ويجمع النجمين أحمد السقا وأمير كرارة للمرة الأولى في الدراما، ويشارك في بطولة العمل مي عمر، دياب، نجلاء بدر، ادوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، ليال عبد الخالق وآخرون، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجى.

وحققت مي عمر نجاحًا كبيرًا في الأسابيع الماضية من خلال مسلسل «لؤلؤ» الذي تم عرضه على إحدى الفضائيات المصرية.

وشارك في بطولته أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران، جوري بكر، وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامي.

