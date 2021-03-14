هبة الأباصيري: الفن هوايتي والإعلام حرفتي.. وتربية أمي سر قوتي

Sunday النهار

«أنا ست قوية».. حقيقة أكدتها الإعلامية هبة الأباصيري، في حوارها لـ«النهار»، والذي تحدثت خلاله عن الدور الكبير الذي لعبته والدتها في تربيتها، وتأثيرها في قراراتها سواء تلك المتعلقة بحياتها الشخصية أو مجال عملها.

«هبة» التي دخلت مجال الفن من بوابة الإعلام، رغم مشاركتها في أكثر من عمل درامي، لكنها تؤكد دائما أن الفن لا يزال بالنسبة لها في خانة «الهواية» في حين أن الإعلام هو مجال الاحتراف الذي اختارته لنفسها.

يوم «هبة» المكتظ بعملها الإعلامي، ومتابعة مشروعها الخاص، والمتمثل في خط إنتاج عطور يحمل اسم ابنتيها «ليلى» و«كيلا»، لم يمنعها من الاعتراف برغبتها في الارتباط والحب، لكنها وضعت شروطًا للرجل الذي يمكن أن تمنحه الفرصة الأخيرة التي قررت إعطاءها لقلبها.. وعن تفاصيل هذه الشروط.. وأمور أخرى كان الحوار التالي:

? بداية.. حدثينا عن الجديد الذي تقدمينه في برنامجك «شوتايم»؟

? البرنامج يجمع كل المشاهير من مختلف المجالات، وأحاول أن أجيب على عدد من التساؤلات المثارة حول الشخصية قدر الإمكان، وسيتناول البرنامج محاور مختلفة للضيوف، وسيقدم كل ثلاثاء على شاشة فضائية «cbc» التي شرفت بالعمل فيها.

? «الوجه الآخر» تجربة فنية لكِ.. ما تقييمك لها؟

? تجربة ممتعة بالنسبة لي خاصة أنني قدمت فيه دوراً جديداً على شخصيتي ويتمتع بقدر كبير من القوة وكان هذا تحدياً بالنسبة لي لإبراز طاقاتي التمثيلية، كما أنه دور جريء بعض الشيء، وبعدي عن شخصية «هناء» التي قدمتها في مسلسل «للحب فرصة أخيرة» فهي كانت لداعية وسيدة متشددة خسرت زوجها، لكنها استعادت صوابها.

? لماذا وقع اختيارك على «للحب فرصة أخيرة» ليكون تجربتك الأولى في مجال الفن؟

? رغم أنني أتلقى عروضاً في التمثيل منذ سنوات طويلة ومع دخولي الفن، إلا أن الفنان الراحل«خالد صالح» أقنعني بفكرة التمثيل وشاركت معه ضيف شرف في مسلسل «الريان» ثم توقفت ورفضت كل عروض التمثيل، وبعد سنوات فوجئت بالمخرجة منال الصيفي تعرض عليّ المشاركة في مسلسل«للحب فرصة أخيرة»، وبالفعل جمعتنا جلسة سويًا للحديث عن الشخصية التي سأقدمها في العمل، وكانت بالنسبة لي مفاجأة فهي كانت شخصية رئيسة في المسلسل، وبشكل عام فإنني سعيدة جدا بهذا العمل وراضية عن أدائي، بجانب أن آراء أصدقائي والمحيطين بي مشجعة وإيجابية، والتجربة بشكل عام جيدة ومشجعة.

? مع هذا النجاح.. لماذا تأخرت خطوة دخولك التمثيل؟

? كنت أخشى أن يضيع مجهودي واسمي الذي صنعته في العمل الإعلامي، فخطوة التمثيل جريئة وتحتاج إلى موهبة وأداء معين، وكما سبق وأن أشرت تلقيت أكثر من مرة عروضاً لخوض تجربة التمثيل منذ عدة سنوات خاصة بعد تقديمي برنامج «مذيعة من جهة أمنية» إلى أن حان الموعد ودخلت التمثيل، لكنه لن يأخذني من عملي الأساسي كمذيعة، فأنا أهوى الفن ولكنه بالنسبة لي ليس مصدرا للدخل.

? إذن.. أي لقب تفضلين «إعلامية» أم «فنانة»؟

? أفضل لقب إعلامية، لأن الإعلام مهنتي الأساسية، أما التمثيل هواية، ولن يأخذني التمثيل من الإعلام، وسأحاول التوفيق بينهما.

هل هناك شخصية معينة تحلمين بتجسيدها في السينما أو الدراما؟

أتمنى أن أقدم كل الأدوار الفنية «أكشن» وكوميدي وتاريخي وإسلامي، مصر مرت بحقب تاريخية كثيرة، وأتمنى أن أعمل مع الزعيم عادل إمام فهو كان أول من اقترح عليّ أن أخوض تجربة التمثيل معه منذ سنوات، لكنني كنت خائفة، كما أتمنى أن أشارك مع عدد كبير من النجوم الشباب مثل أحمد حلمي، ومحمد هنيدي.

? ماذا عن تجربة الإعلانات.. هل أفادتك أم أنها استفادت من نجوميتك؟

? أي شخصية عامة يطلب منها أن تقدم إعلاناً عن منتج معين وهي تجربة لا تتكرر كثيرا، كما أن المعلن يستفيد من الشخصية العامة في الترويج لمنتجه، وسبق أن قدم عدد من المذيعين إعلانات، وبشكل عام هي مسألة عرض وطلب.

? وما سبب إطلاقك خط إنتاج عطور يحمل اسمي ابنتيك «ليلى وكيلا»؟

? كل مرحلة عمرية أفكر في شيء جديد أفعله منذ عامين، كان لدي شغف واهتمام كبير بالعطور والبخور، ولي أحد أقربائي يمتلك مصنع عطور فساعدني كثيرا وخرجت بعد تجارب بثلاثة أنواع من العطور ونوع واحد من البخور، والعطور «بيزنس» جديد.

? «ليلى» و«كيلا».. أيهما الأقرب إليك؟

? الاثنتان قريبتان ولا أفرق بينهما، وكل واحدة منهما لديها بعض من صفاتي، فعلى سبيل المثال «كيلا» الصغيرة عنيدة بعض الشيء.

? بعيدًا عن الإعلام والتمثيل والبزنس.. هل من الممكن أن تعطي قلبك فرصة أخيرة؟

? ليس لدى مانع من الحب أو الزواج، فأنا انفصلت مرتين، ولا أبحث عن الحب وفى الوقت نفسه لا أرفضه.

? هل هناك مواصفات معينة تريدين توافرها في شريك حياتك المنتظر؟

? بعد تجارب، أتمنى أن يكون رجل بمعنى الكلمة يحبني ويحتويني، وأن يراعى الله فيّ ويكون إنساناً وصادقاً.

? بصراحة.. هل شخصيتك القوية أفادتك أم تسببت لك في مشكلات؟

? أفادتني خاصة مع بناتي، وهي صفة لا أخجل منها، كما أن أمي كلمة السر في نشأتي رغم وفاتها مبكرا، لكنها جعلتني قوية واعتمد على نفسي، وأنا أقوم بدور الأم والأب في وقت واحد، وهذا ليس بالأمر السهل.

? هل الإعلام كان حلمك؟

? أمي أول من تنبأت بأني سأكون مذيعة، وذلك بعدما شاهدتني أقدم الإذاعة المدرسية، وكان حلمي أن أكون ضابط شرطة أو كابتن طيار، ودخولي الإعلام كان مصادفة من خلال الإعلامية والفنانة الكبيرة صفاء أبو السعود.

? ما بين تربية البنات والإعلام والفن.. هل المطبخ له مكان في حياتك؟

? «أنا ست بيت شاطرة» وأجيد الطبخ وهذا ما تعلمته من أمي، وأحاول أن أعلمه لبناتي.

? وسط هذا الكم الهائل من مسؤولياتك.. كيف تتخلصين من ضغوط الحياة؟

? أنا عاشقة للسفر والسياحة داخل أو خارج القاهرة، السفر بالنسبة لي من أجل الراحة والترفيه والاسترخاء.

? هل تتذكرين تفاصيل أول رحلة؟

? نعم.. كانت إلى تركيا مع مجموعة من أصدقائي وكنت في سن المراهقة 16سنة.

