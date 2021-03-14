يد الضفدع.. ويد الشيطان

Sunday النهار

يثار الجدل أسبوعياً على الحالات التحكيمية التي تشهدها البطولات الأوروبية والعربية والمحلية، وأغلب تلك الحالات المتعلقة بلمسات اليد، وكيف أن الحكام يحتسبون بعضا منها ركلات جزاء، بينما يغضون النظر عن احتساب حالات أخرى رغم الاستعانة بتقنية الفيديو المساعد (فار).

يوم الخميس الماضي سجل العاجي فرانك كيسي لاعب وسط ميلان الايطالي هدفاً في مرمى مان يونايتد الانكليزي في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي، لكن الحكم ألغى الهدف بعد اللجوء الى تقنية «فار» بحجة أن اللاعب روض الكرة بيده قبل أن يسددها في المرمى، لكن الاعادات التلفزيونية لم تجزم أن اللاعب لمس الكرة بيده بل ان بعضها أظهر أن الكرة لمست جسد اللاعب وليس يده.

ووفقاً للتعديلات الجديدة التي أقرها مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (ايفاب) في يونيو من العام 2019، فان قاعدة تقول: «لن يحتسب الهدف في حال سجل مباشرة من لمسة يد/ لمس بالذراع (وان كان عن غير قصد)، أو جاء عبر أي لاعب سجل هدفًا أو صنع فرصة لتسجيل هدف، بعد استحواذه على الكرة عبر يده/ ذراعه (حتى عن غير قصد)».

ولا شك أن قانون لمسة اليد في كرة القدم مر بتعديلات كثيرة، لكنها جميعاً لم تضع حداً للجدل الدائر حول هذا الأمر، ومع تطبيق تقنية «فار» والتطور الهائل في تغطية المباريات تلفزيونياً وامكانية متابعة كل حالة من زوايا عدة، الا ان الأمر بدا وكأنه يزداد صعوبة على الحكام، مع التفاعل الكبير في وسائل التواصل الاجتماعي ومقارنة الحالات ببعضها.

لكن من جهة أخرى فان هذه التعديلات وتلك التقنية، ستضع حداً للأهداف «المسروقة» كما يطلق عليها، وربما أشهرها على الاطلاق هدف الأسطورة الراحل الأرجنتيني دييغو مارادونا في مرمى الحارس الانكليزي بيتر شيلتون في لقاء المنتخبين ضمن الدور ربع النهائي لمونديال المكسيك 1986، عندما قفز الساحر الأرجنتيني واستخدم يده للوصول الى الكرة قبل شيلتون وحولها الى الشباك وسط احتجاج الانكليز واحتفال مارادونا الذي أزال أي شكوك حول صحة الهدف. وسجل النجم الأرجنتيني الراحل في تلك المباراة هدفاً آخر لا يمحى من تاريخ كرة القدم، عندما استلم الكرة من وسط الملعب وراوغ كل من واجهه من اللاعبين والحارس بيتر شيلتون وسدد في الشباك الخالية.

وتقارن الجماهير الرياضية بين هدفي مارادونا في تلك المباراة وهدفي مواطنه ميسي مع برشلونة حيث سجل هدفاً مشابهاً للأخير في مرمى خيتافي عام 2007 بعد أن راوغ كل من قابله وسدد في الشباك الخالية، كما أحرز في العام ذاته هدفاً مشابه بيده في مرمى اسبانيول بعد أن خدع الحكم وتطاول للكرة قبل الحارس ادريس كاميني.

وبينما قال مارادونا أن هدفه الأول في مرمى انكلترا جاء بـ «يد الاله»، أطلقت الصحافة الغانية مصطلح «يد الشيطان» على الأوروغوياني لويس سواريز الذي منع هدفاً محققاً للغاني دومينيك أدياه في الدقائق الأخيرة من الشوط الاضافي الثاني في مباراة الفريقين ضمن الدور ربع النهائي من مونديال جنوب أفريقيا 2010، وحرمت يد سواريز منتخب «النجوم السوداء» من أن يكون اول منتخب أفريقي يبلغ الدور نصف النهائي في تاريخ كأس العالم.

نجم برشلونة وليفربول السابق حصل على بطاقة الحمراء وغادر الملعب وظل يراقب الغاني أسمواه جيان وهو سدد ركلة الجزاء فوق العارضة وسط فرحة هستيرية من لاعبي أوروغواي الذين حسموا المباراة لصالحهم في ركلات الترجيح بنتيجة 4-2.

واستعان النجم الفرنسي السابق تييري هنري بيده ليهيئ الكرة الى زميله وليام غالاس الذي سجل هدف الديوك في مرمى ايرلندا في مباراة اياب ملحق التصفيات الأوروبية المؤهلة الى نهائيات مونديال جنوب أفريقيا 2010. المباراة انتهت بالتعادل 1-1 وتأهلت فرنسا التي كانت حسمت مباراة الذهاب بهدف نظيف، بينما تقدم الايرلنديون باحتجاج رُفض من الاتحاد الدولي لكرة القدم، كما طالبوا بأن يكون منتخب بلادهم هو الفريق رقم 33 الذي يشارك في ذلك المونديال، لكن الطلب قوبل الرفض كذلك.

هنري اعترف لمدافع ايرلندا ريتشارد دان بان الهدف جاء بطريقة غير شرعية، وتعرض «الغزال» الفرنسي لانتقادات واسعة دفعته الى التفكير بالاعتزال الذي كان مصير حكم اللقاء السويدي مارتن هانسون. وأطلقت الصحافة البريطانية على تلك الحادثة اسم «يد الضفدع».

