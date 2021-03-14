«البشت» الكويتي.. غير

Sunday النهار

تبوأت الحياكة مركزا مهما بين الحرف التي كانت رائجة في الكويت قديما وكان الحاكة أو «الحياك» كما يطلق عليهم محليا يقومون بنسج القطع المستخدمة في صناعة البشوت ومفردها «بشت» أي العباءة التي يرتديها العرب بشكل عام منذ آلاف السنين والمصنوعة من الخيوط الصوفية التي كانت متوافرة محليا. ويستخدم الحايك في عمله جهازا معقدا ودقيقا يطلق عليه «العدة» وهو مكون من عدد كبير من القطع والأجزاء لكل منها اسم معين ودور خاص في صناعة البشت ويصنع الاجزاء الرئيسة من العدة النجار بينما يقوم الحايك بنفسه بتجهيز القطع الصغيرة والأدوات الخاصة بالحياكة. ومن الأجزاء الرئيسية في عدة الحايك النول والدفاف والبزار والنيرة والمزراق والمشباح والمداوس.

وكان الحايك يشتري الغزل «خيوط الصوف» من النساء اللاتي كن يعرضن ما لديهن من أنواعه المختلفة في «سكة الصوف» التي كانت تعج بالبائعات الجالسات على جانبي الطريق وأمام كل منهن بضاعتها التي تغزلها وتلفها على شكل كرات صغيرة أو لفات يطلق عليها «وشايع» ومفردها «وشيعة».

وكانت قيمة الوشيعة الواحدة تتراوح ما بين 12 آنه إلى روبية واحدة وتزن حوالي رطلين ويقوم المشتري بتقدير وزنها وجودتها بيديه، مشيرا إلى أنه كان يتم استيراد الغزل عالي الجودة من مناطق معينة في إيران.

كما أن كميات الصوف والغزل المعروضة للبيع كانت تزداد في فترة الربيع حيث يجلب البدو إلى الكويت كميات كبيرة من الصوف معبأة في «شلفان» أي أكياس كبيرة تنقلها الجمال إلى ساحة الصفاة فتشتري جزءا منها النساء اللاتي يقمن بغزلها وعرضها للبيع بينما يتم تصدير معظمها إلى الهند وإيران عبر السفن الشراعية.

وتختلف انواع خيوط الصوف التي تستخدم للحياكة فمنها الربيع والوسط والسميك ولكل منها استعماله الخاص إذ كانت هناك انواع مختلفة من البشوت التي يقوم الحاكة بصنعها ومنها الصيفي والربيعي والشتوي.

ويبدأ عمل الحايك بتجهيز الخيوط التي يشتريها على شكل ربطات تسمى «وشايع» حيث يقوم بفكها ودولبتها أي لفها على جهاز خشبي صغير يسمى الدولاب مرتبط بآلة أخرى تدعى الفريطة لنقل الخيط من الوشيعة إلى البكرة أو القلم كما تدعى أيضا.

وتكون الخطوة التالية تسدية الخيوط أي مدها طوليا وإدخالها في الأماكن المخصصة لها من العدة ولكل نوع من البشوت عدد معين من الخيوط حسب عرض القطعة ويصل عدد خيوط السدي «الخيوط الممدودة طوليا» الى 640 خيطا.

ويقوم الحايك قبل إدخال الخيوط بالعدة بعمل «المريس» وهو التمر الممروس بالماء ليطلي به الخيوط حتي تتصلب وتسهل حياكتها بعد أن تجف مبينا أن الحايك يبدأ عمله اليومي مستخدما يديه ورجليه لتشغيل العدة وهو واقف في حفرة يصل عمقها الى حوالي 70 أو 80 سنتيمترا ساندا ظهره على جدارها ويقوم بصبغ البشت باللون المطلوب باستخدام مواد معينة يشتريها من العطارين.

وكان بعض الحاكة يعملون لحسابهم الخاص من خلال تركيب جهاز عدة أو أكثر في ساحة المنزل «الحوش» أو الديوانية ليحيكوا البشوت عليها كما أن هناك أرباب عمل يطلق على الواحد منهم «معزب» وهو الذي يقوم بتشغيل العمال في أماكن خاصة تسمى «الباركة» عادة ما تكون في أحد الأحواش الملحقة في بيوتهم.

وتحتوي الباركة على عدد كبير من العدد التي قد يصل عددها إلى 20 يعمل عليها عدد مماثل من الحياك الذين يتقاضون أجرة معينة مقابل كل بشت يحيكونه.

وكانت أجرة العامل تحسب على كل قطعة بشت يقوم بحياكتها روبية واحدة مثلا أو بالمناصفة ويطلق عليه «نصاف» إذ كان يتقاضى أجره بعد خصم قيمة المواد الداخلة في الانتاج.

وهناك عدد كبير من الشباب في منطقة الشرق كانوا يعملون بالحياكة وخاصة في الأحياء الممتدة من جنوب دروازة العبدالرزاق مرورا بحي الصوابر وصولا إلى مقبرة النصارى حيث كان يطلق على تلك المناطق «فريج الحياك».

ومهنة الحياكة كانت تزدهر صيفا إذ إن الرطوبة والأمطار كانت تعرقل العمل وتؤدي إلى لزوجة الخيوط وصعوبة حياكتها خاصة وأنها مطلية «بالمريس» لذا كانت تتوقف أعمال الحياكة في معظم فصل الشتاء ويتوجه بعض الحياك الى أعمال أخرى.

وفيما يتعلق بمدة حياكة البشت فإنها تختلف بحسب الجودة فـ «حياكة المزوية» الذي كان يشتريه البحارة وسكان البادية لحمايتهم من البرد تستغرق يوما واحدا فقط وذلك لعدم جودة قماشه أما البشوت ذات الجودة العالية فقد تستغرق حياكتها ثلاثة أيام أو أكثر».

ومن أنواع البشوت «المقوصر» ويحاك للشباب ما بين 14 و 16 عاما ويبلغ طوله حوالي تسعة اذرع كما ان هناك نوعا اصغر حجما ويسمى «المصدر» وهو للصبي البالغ من العمر حوالي 12 عاما ويبلغ طوله سبعة اذرع.

وهناك عباءات سوداء تصنع من الصوف للنساء إذ كن في الماضي يرتدين عباءات الصوف طوال الوقت قبل أن تدخل العباءات ذات القماش الخفيف إلى السوق أواخر الأربعينيات.

وكانت البشوت المستوردة ذات الجودة العالية تباع في سوق البشوت الذي بناه المرحوم الشيخ فهد السالم الصباح في أواخر ثلاثينيات القرن الماضي بينما استمر بيع البشوت المحلية في سوق السلاح.

