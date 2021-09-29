الأردن وسورية يستأنفان الرحلات الجوية المباشرة

عربيات ودوليات

عمان - الوكالات: أعلنت شركة الطيران «الملكية الأردنية» عن استئناف رحلاتها المباشرة إلى العاصمة السورية دمشق، اعتبارا من 3 أكتوبر المقبل وفقا لبيان رسمي بثته قناة المملكة الأردنية. وتم تعليق الرحلات بين عمان ودمشق، بعد اندلاع الصراع المستمر منذ عشر سنوات في سورية.

وجاء هذا الإعلان بعد لقاء جمع رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، امس بوفد حكومي سوري ضم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل، ووزير الموارد المائية تمام رعد، ووزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد قطنا، ووزير الكهرباء غسان الزامل.

وأكد الخصاونة خلال اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء الأردنيين، أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأردن وسورية، في العديد من المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية «بترا».

وأشار الخصاونة إلى «ضرورة أن تترجم اللقاءات والزيارات المتبادلة بين البلدين في الآونة الأخيرة، على صورة مشاريع تعود بالنفع والفائدة على الشعبين الشقيقين، وتسهم في تعزيز أواصر علاقات المحبة والأخوة التاريخية التي تجمع بين الأردن وسورية».

وبحث رئيس الوزراء الأردني خلال اللقاء مع الوفد السوري إمكانية تسريع وتيرة نقل الغاز المصري والكهرباء إلى لبنان، من خلال الأردن وسورية، وذلك عبر تأهيل الشبكة الكهربائية في الأراضي السورية، مؤكدا أن الأردن حريص على دعم وإسناد لبنان في الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.

واستعرض الوفد الوزاري السوري أبرز ما تضمنته الاجتماعات مع الوزراء الأردنيين الاثنين، في مجالات النقل والتجارة البينية والمياه والزراعة والطاقة، مؤكدين أن «هناك حالة ارتياح لدى الشعب السوري بسبب عودة الزيارات والعلاقات بين البلدين الشقيقين»، وفقا لـ«بترا».

وأكد الوزراء من الجانبين أهمية وضع تصور لرفع مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين ومعالجة أي صعوبات تواجه حركة التبادل التجاري والنقل، والدفع باتجاه تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والمياه والزراعة خدمة لمصالح كل طرف. كما بحث الجانبان خلال اجتماعات موسعة عقدت في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والنقل والكهرباء والزراعة والموارد المائية.وفي مجال النقل، تم بحث سبل انسياب السلع وتسهيل حركة الشحن ونقل البضائع والركاب بين البلدين ودراسة الرسوم المقررة على الشاحنات.

