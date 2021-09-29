مصر.. منع دخول غير الملقحين إلى المقار الحكومية

عربيات ودوليات

قررت السلطات المصرية عدم السماح بدخول العاملين إلى المقار الحكومية إلى ما بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد. وقالت «صحيفة أخبار اليوم»، إن «رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، قرر تولي جميع الوزراء إصدار قرار تنظيمي بعدم السماح بدخول العاملين إلى المقار الحكومية اعتباراً من تاريخ 22 سبتمبر الحالي وبحد أقصى شهرين، إلا من بعد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد».

وكان رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا في مصر، د.حسام حسني، أكد أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة رهيبة، مطالبا المواطنين بضرورة الحصول على لقاح كورونا للحيلولة دون الدخول في مضاعفات خطيرة لفيروس كورونا.

وسجلت مصر 702 إصابة جديدة بفيروس كورونا و37 وفاة يوم الاثنين، وذلك مقارنة مع 680 إصابة و38 وفاة في اليوم السابق. وقالت وزارة الصحة المصرية إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الاثنين، هو 302327 من ضمنهم 255059 حالة تم شفاؤها، و17224 وفاة». وطالب حسني المواطنين بضرورة الحصول على لقاح «كورونا» للحيلولة دون الدخول في مضاعفات خطيرة لفيروس كورونا. وأكد رئيس اللجنة العلمية لمواجهة «كورونا» في مصر، وفقا لصحيفة «الأهرام» أنه لا يوجد تعارض بين لقاحي الأنفلونزا الموسمية ولقاح «كورونا»، لأنهما مختلفان تماما.

في غضون ذلك بدأت الولايات المتحدة شحن أكثر من مليون و600 ألف جرعة من لقاحات «كورونا» إلى مصر، بحسب ما كشف مسؤول في البيت الأبيض. وتقدم اللقاحات بمقتضى مبادرة تسهيل الوصول العالمي للقاح «كوفيد -19» «كوفاكس»، وهي شراكة دولية مصممة لتوزيع جرعات اللقاح بشكل عادل، لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق توزيع اللقاحات على «92 بلدا» ناميا عبر آلية «كوفاكس» بإنصاف، مع تسليم 200 مليون جرعة بحلول نهاية العام أما الجرعات الـ300 المتبقية، فستسلم بحلول يونيو 2022.

