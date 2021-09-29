إصابة ولي العهد الأردني بـ«كورونا».. وعزل الملك احترازياً

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عمان - واشنطن - الوكالات: أعلن الديوان الملكي الأردني ان ولي العهد الأمير الحسين أصيب بفيروس كورونا، وإن والديه، الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا، اللذين جاءت نتيجة فحوصهما سلبية، سيخضعان للحجر المنزلي خمسة أيام.

وأضاف الديوان الملكي في بيان ان « اعراضا خفيفة» ظهرت على الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد فيروس كورونا مؤكدا انه «بصحة جيدة جداً».

وزاد الأمير البالغ من العمر 27 عاما من الظهور في المناسبات العامة في العام الماضي، واعتاد الظهور في معظم الاجتماعات المهمة للعاهل الاردني مع شخصيات بارزة محلية وأجنبية. وقال الديوان الملكي إن الملك عبدالله والملكة رانيا سيخضعان للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، وإن نتيجة فحوصهما كانت سلبية.

وفي واشنطن تلقى الرئيس الأميركي جو بايدن (78 عاما) الجرعة الثالثة من لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا ونقلت شبكات التلفزيون وقائع الحدث مباشرة على الهواء بهدف تشجيع الأميركيين المخولين تلقي هذه الجرعة المعززة على فعل ذلك.

وقبيل تلقيه الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح في البيت الأبيض، قال بايدن ممازحا بشأن عمره «أعرف أنه لا يبدو علي ذلك، لكن عمري أكثر من 65 عاما» وأوضح أن السيدة الأولى جيل بايدن ستتلقى بدورها الجرعة الثالثة من اللقاح.

وأضاف بايدن أن «الجرعات المعززة مهمة لكن الأهم هو أن نتمكن من تطعيم المزيد من الناس» موضحا أنه سيتوجه اليوم إلى شيكاغو «لكي أقول لماذا يجب أن تفرض المزيد من الشركات إلزامية التطعيم».

