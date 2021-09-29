الجيش اللبناني يوقف 9 متهمين بقضية «شاحنة النترات»

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بيروت - الوكالات: أعلن الجيش اللبناني امس توقيف 9 أشخاص في قضية الشاحنة المحملة بنترات الأمونيوم، التي ضبطت قبل نحو أسبوعين في بلدة إيعات في محافظة بعلبك الهرمل شرقي لبنان. وقال الجيش اللبناني، في بيان له «أوقفت مديرية المخابرات 9 أشخاص آخرين اشتبه بتورطهم أبرزهم اللبناني سعد الله الصلح مالك الشاحنة وصاحب «مؤسسة صلح للأعلاف والحبوب»، والسوري خالد الحسن وهو سائق لدى الموقوف الصقر».

ووفقا للبيان فقد «تبين أن المدعو الصلح اشترى خلال شهر مارس من العام الجاري كمية من نترات الأمونيوم من المدعو الصقر، وأن السوريَين عبيدة العبدالرحمن وخالد الحسن قاما بنقل تلك المواد» مضيفا أن السوريين المذكورين أحيلا مع الصقر والصلح إلى القضاء المختص لتورطهم في تجارة مواد ممنوعة وشرائها وتخزينها ونقلها، موضحا أنه تم إخلاء سبيل باقي الأشخاص.

وكان وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام المولوي أعلن ضبط شاحنة محملة بكمية كبيرة من نترات الأمونيوم شديدة الانفجار عند مفرق بلدة إيعات شرقي البلاد، وأوقف على إثرها 6 أشخاص. ونترات الأمونيوم هي مادة شديدة الانفجار، ويرتبط اسمها بشكل مباشر بكارثة انفجار مرفأ بيروت، التي وقعت في 4 أغسطس 2020، وأسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وإصابة نحو 6500 آخرين، وتشريد الآلاف، وتدمير نصف المدينة تقريبا، كما تسبب في خسائر قدرت بـ7.4 مليارات دولار.

الى ذلك اعتبر رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أن طلب وقف التحقيق مؤقتا في ملف انفجار مرفأ بيروت هو أمر قضائي لا يتدخل فيه.

وقال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي في مقابلة تلفزيونية إن طلب وقف التحقيق مؤقتا في ملف انفجار المرفأ هو أمر قضائي لا يتدخل فيه، لكنه أعرب عن تطلعه إلى أن يتابع القاضي مهمته بتوازن وفق النصوص القانونية. وطلبت محكمة الاستئناف في بيروت من القاضي طارق البيطار الاثنين التوقف عن متابعة تحقيقاته مؤقتا إلى حين اتخاذ القرار المناسب بشأن الدعوى المقدمة من وزير الداخلية السابق نهاد المشنوق لتعيين محقق جديد.

وقوبل القرار بانتقادات واسعة، خاصة من قبل أهالي ضحايا الانفجار الذين اعتبروا أن هذه الخطوات محاولة لتضييع الحقيقة وعرقلة عمل القضاء، لدوافع سياسية.

وفي سياق آخر، أكد ميقاتي أنه يجب ألا يكون لبنان منصة ضد الدول العربية، داعيا إلى بناء علاقات مميزة مع الدول الخليجية. وردا على سؤال حول صهاريج المحروقات الإيرانية، انتقد ميقاتي ما اعتبره خرقا لسيادة لبنان عبر الممرات غير الشرعية.

كما قال في المقابلة إن حكومته تدرس تحديثا لخطة الإنعاش المالي، وإن اجتماعا سيعقد مع شركة لازارد للاستشارات المالية قريبا.

