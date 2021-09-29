مجلس الأمن يطالب بيروت بـ«إصلاحات سريعة»

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: رحب مجلس الأمن الدولي في بيان بتشكيل حكومة جديدة في لبنان، ومنحها ثقة مجلس النواب، كخطوات أولى لحل الأزمة اللبنانية. وحض المجلس الحكومة اللبنانية الجديدة على سرعة وشفافية تنفيذ الإصلاحات، للاستجابة للاحتياجات الملحة للشعب اللبناني، ولضمان الدعم الدولي الفعال.

وشدد البيان على أهمية إجراء انتخابات نزيهة العام القادم، وفق الجدول الزمني المقرر، بما يضمن المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة مرشحة وناخبة. كما أكد مجلس الأمن على ضرورة إجراء تحقيق سريع ومستقل في التفجيرات التي ضربت مرفأ بيروت في 4 أغسطس من العام الماضي.

