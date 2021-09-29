«الحركة» ستطبق الدستور الملكي «بعد أسلمته»!

عربيات ودوليات

كابول- الوكالات: كشف وزير العدل بالإنابة في حكومة طالبان الانتقالية، الملا عبدالحكيم شرعي، امس أن حكومته ستطبق بشكل مؤقت الدستور الملكي الأفغاني السابق.

وأفادت وزارة العدل بأن الوزير قال خلال لقاء مع السفير الصيني في كابول وانغ يو إن حكومة طالبان ستطبق مؤقتا دستور محمد ظاهر شاه آخر ملوك أفغانستان، باستثناء مواده التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية. وحكم الملك محمد ظاهر شاه، أفغانستان طيلة أربعين عاما من عام 1933 وحتى عام 1973 حين أطاح به مقربون منه خلال سفره إلى أوروبا. وأعلنوا قيام نظام جمهوري، لم يستقر طويلا، وشهد في سنواته الأخيرة انقلابا دمويا، أعقبه الغزو السوفييتي للبلاد. وعاش محمد ظاهر شاه في المنفى «إيطاليا» سنوات عدة قبل العودة إلى أفغانستان عام 2002 بعد الإطاحة بطالبان، ليتولى رئاسة الهيئة الاستشارية لمجلس العشائر والتي عُرفت باسم «لويا جيرغا» الذي اختار حامد كرزاي رئيسا للبلاد.

وشدد وزير العدل في حكومة طالبان، على احترام القوانين والوثائق الدولية، التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومبادئ طالبان. وقال إن طالبان تريد علاقات طيبة مع جميع الدول، وأن على دول المنطقة والعالم أن تكون مطمئنة بأن أراضي أفغانستان لن تستخدم ضدها.

وأشاد السفير الصيني، بتحسن الأوضاع الأمنية، ونوه بالتزام الحكومة الانتقالية لطالبان بحل المشاكل الاقتصادية ومحاربة الإرهاب.

وفي سياق آخر قالت البعثة الأفغانية لدى الأمم المتحدة إنها تراجعت عن إلقاء كلمة أفغانستان في الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل ما وصفته بحماية المصالح الوطنية ومن أجل مواصلة التعاون طويل الأمد مع الأمم المتحدة. وخلال الأيام الأخيرة، دار جدل حول الجهة التي ستلقي كلمة أفغانستان في الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد سيطرة حركة طالبان الشهر الماضي على السلطة في كابول وفرار الرئيس أشرف غني للخارج.

