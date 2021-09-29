العراق: إسقاط 4 «مسيَّرات» بالقرب من مرقدي الحسين والعباس «عليهما السلام» في كربلاء

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بغداد- الوكالات: أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، إسقاط 4 طائرات مسيرة حاولت الوصول إلى المنطقة الحيوية بين حرمي الإمامين الحسين والعباس عليهما السلام في كربلاء. وذكرت الهيئة في بيان صحافي، أمس، أن «الطائرات لم تستحصل الموافقات الرسمية ولم نسجل أنها تابعة للعدو».

وأضافت: «أدخلنا هذا العام منظومة تشويش حديثة ومتطورة جدا لتأمين المنطقة الحيوية لكننا لم نضطر لتشغيلها واكتفينا بالمنظومة الاعتيادية».

وأحيت حشود مليونية في كربلاء المقدسة ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

إلى ذلك، أحبطت الأجهزة الأمنية العراقية، أمس، محاولة إدخال كميات كبيرة من مادة «TNT» شديدة الانفجار من الأراضي السورية إلى العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان امس، بأن «القوات الأمنية في الفرقة الخامسة عشرة بالجيش منع محاولة لإدخال 18 كيساً زنة 500 كيلوغرام مملوءة بمادة TNT»، وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب.

وأوضحت الخلية، أن عملية ضبط هذه المواد تمت بعد تشكيل فريق عمل مختص والمتابعة بواسطة الكاميرات الحرارية، إذ جرى رصد مجموعة من الأشخاص يستقلون سيارة وهم يحاولون إدخال هذه المواد المتفجرة من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية عن طريق قرية (نعيم) المحاذية للشريط الحدودي.

وأكدت أن هؤلاء الأشخاص قاموا بإفراغ هذه الأكياس هناك، وقد تم التعامل مع المواد المضبوطة أصوليا.

وتضبط القوات الأمنية العراقية، خلال عملياتها النوعية المستمرة في تجفيف منابع الإرهاب وتدمير بقاياه، على مواد متفجرة ومنها الـTNT الكيميائية شديدة الانفجار التي يستخدمها «داعش» الإرهابي في تصنيع العبوات الناسفة والأحزمة الناسفة.

