بغداد تحتضن جولة رابعة من المفاوضات السعودية- الإيرانية

عربيات ودوليات

نقلت وكالة اسوشيتد برس عن مسؤولين عراقيين قولهم ان مسؤولين من السعودية وايران التقوا سرا في بغداد قبل نحو اسبوع، وعقدوا جولة مباحثات هي الرابعة التي تستضيفها بغداد لاحتواء الازمة بينهما.

ونقلت الوكالة عن مسؤول عراقي ان اللقاء لم يكن وزاريا لكنه كان ايجابيا، وتناول قضايا منها اعادة التمثيل الدبلوماسي بين البلدين.

وفي سياق متصل، نقلت صحيفة طهران تايمز عن مصادر ان امين عام مجلس الامن القومي علي مشخاني مثل ايران في اللقاء، بينما مثل الجانب السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير.

وقالت مصادر مقربة من مكتب رئيس الوزراء العراقي للجزيرة ان دور بغداد اقتصر على دور الوسيط الذي سهل عقد مثل هذه اللقاءات.

وقد اعرب الرئيس العراقي برهم صالح عن امله في استئناف العلاقات بين ايران والسعودية، وقال في لقائه مع شبكة «سي إن إن» نأمل ان يحدث ذلك، ومن الواضح ان هناك معوقات، لكننا نأمل ان يحدث ذلك في اقرب الآجال».

واضاف صالح ان على الدول المتجاورة التحاور فيما بينها حتى لو كانت هناك

خلافات، بدلا من البقاء في حالة الانفصال الذي لا يعود بالمصلحة على المنطقة، بحسب تعبيره.

