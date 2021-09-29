شيخ الأزهر إلى ألمانيا في رحلة علاجية

عربيات ودوليات

يجري شيخ الازهر الشريف د. أحمد الطيب بعض الفحوصات الطبية في ألمانيا ضمن رحلة علاجية، حيث من المقرر ان يعود بعدها لمواصلة مهام عمله بالمشيخة. واكدت مصادر بمشيخة الازهر الشريف، أن د. الطيب بخير حال وسيعودإلى مصر قريبا بعد انتهاء رحلة علاجه للاطمئنان على صحته. الجدير بالذكر، ان شيخ الازهر الشريف، استقبل قبيل مغادرته السفير محمود طلعت، السفير المصري في الفاتيكان، حيث اكد ان الازهر والفاتيكان تلاقيا معا من اجل الاخوة الانسانية والسلام العالمي، وان البابا فرنسيس رجل شديد الاخلاص لرسالته ورجل سلام من الطراز الاول، قائلا فضيلته: «تلاقينا سويا على مبادئ الخير ونشر المحبة بين الجميع، وتكللت الجهود المخلصة بتوقيع وثيقة الاخوة الانسانية، التي ظهرت بعد ان عايشنا واقعا مريرا بسبب الخلافات والتعصب والظواهر السلبية التي اطاحت بمجتمعاتنا شرقا وغربا، واستغلها مروجو الكراهية وتجار العنف في بث الفرقة والضغينة بين اتباع الرسالات السماوية». كما كان آخر قراراته قبيل بدء رحلته العلاجية مضاعفة الدعم النقدي لمستحقي الزكاة لشهر اكتوبر، وذلك بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.