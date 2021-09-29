وزير الخارجية: العلاقات الكويتية - البريطانية تتسم بالعمق والمتانة والشمول

وطن النهار

التقى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر مع وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية جيمس كليفرلي أمس الاثنين وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة الصديقة. وأعرب وزير الخارجية عن تطلعه لاستكمال مسيرة العمل المشترك بين البلدين الصديقين في جميع المجالات مشيدا خلال اللقاء بنتائج أعمال لجنة التوجيه المشتركة الكويتية - البريطانية والتي اختتمت أعمالها في العاصمة البريطانية الأربعاء الماضي والتوقيع على خطة العمل بين البلدين الصديقين والتي شملت العديد من مجالات التعاون الدفاعية والأمنية والتعليمية والصحية وغيرها من القطاعات.

ومن جانبه أعرب وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية البريطانية عن بالغ سعادته وامتنانه للالتقاء بالشيخ الدكتور أحمد الناصر خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة والتي تعكس عمق العلاقات التاريخية البريطانية – الكويتية متطلعا إلى المزيد من التعاون والتنسيق المشترك بما يخدم البلدين الصديقين وشعبيهما.

كما تم خلال اللقاء بحث المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة المستجدات والتطورات الراهنة على الصعيدين الاقليمي والدولي.

الأمن والاستقرار

والتقى الشيخ الدكتور أحمد الناصر وزيرة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية وزير المرأة والمساواة إليزابيث تراس أمس الاثنين وذلك خلال زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة الصديقة.

وقد ناقش الوزيران كذلك مختلف المواضيع المتصلة بسبل توطيد وتنمية التعاون الوثيق في مجمل القطاعات لاسيما السياسية والأمنية والاقتصادية منها حفاظا على الأمن والاستقرار وتحقيقا للتقدم والازدهار للبلدين الصديقين.

خارطة طريق

في السياق ذاته، قال وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور احمد الناصر انه نقل لوزيرة الخارجية البريطانية اليزابيث تراس تهاني القيادة السياسية بمناسبة تعيينها بمنصبها الجديد. واعرب الناصر في تصريح لـ «كونا» عقب لقائه الوزيرة في مقر وزارة الخارجية البريطانية عن تهانيه الخالصة وتمنياته لها بالتوفيق. واضاف ان العلاقات الكويتية - البريطانية علاقات تاريخية تمتد لنحو 122 عاما، مشيرا الى ان البلدين اتفقا على تبني خارطة طريق للعلاقات الثنائية بحلول عام 2024 وذلك بعد مرور 125 عاما على هذه العلاقات المتميزة.

البعثات الدبلوماسية

وكان وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر أكد أمس اهمية التنسيق والتعاون بين سفارة الكويت لدى بريطانيا والمكاتب الفنية التابعة لها تحقيقا للمصلحة العليا للبلاد.

وشدد في تصريح صحافي عقب لقائه اعضاء السفارة ورؤساء المكاتب الملحقة والفنية المعتمدة في العاصمة البريطانية على ان هناك تعليمات سامية من القيادة السياسية ممثلة بسمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد بضرورة تذليل جميع العراقيل التي تواجه المواطنين الزائرين الى المملكة المتحدة لاغراض مختلفة.

وأكد أيضا اهمية العلاقة التي تربط الكويت والمملكة المتحدة وضرورة العمل على تعزيزها على جميع الاصعدة.

