loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

وزير الدفاع قلَّد مجموعة من الضباط رتبهم الجديدة


قلد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر بوزارة الدفاع أمس كوكبة جديدة من الضباط رتبهم وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطاً بالجيش الكويتي.
حضر مراسم التقليد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر، وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.
واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، بمكتبه أمس، سفير الكويت لدى جمهورية إيطاليا الشيخ عزام الصباح.
كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بمكتبه سفير جمهورية الهند لدى الكويت سيبي جورج.
وحضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة