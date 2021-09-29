وزير الدفاع قلَّد مجموعة من الضباط رتبهم الجديدة

وطن النهار

قلد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر بوزارة الدفاع أمس كوكبة جديدة من الضباط رتبهم وذلك بعد صدور المرسوم الأميري بتوليتهم ضباطاً بالجيش الكويتي.

حضر مراسم التقليد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح ونائب رئيس الأركان الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر، وعدد من كبار الضباط القادة بالجيش.

واستقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر، بمكتبه أمس، سفير الكويت لدى جمهورية إيطاليا الشيخ عزام الصباح.

كما استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع بمكتبه سفير جمهورية الهند لدى الكويت سيبي جورج.

وحضر اللقاء رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح.

