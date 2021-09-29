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المهدي ثمَّن قرار حظر التمييز


أعرب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي عن شكره وتقديره لحرص وزير التجارة والصناعة الدكتور عبدالله السلمان على تحسين بيئة العمل من خلال إصداره قرار الهيئة العامة للقوى العاملة رقم 177 لسنة 2021 بشأن حظر التمييز في التوظيف في قطاع العمل النفطي والأهلي وحظر التحرش الجنسي في أماكن العمل وذلك بعد اجتماع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وأعضاء اللجنة مع اللجنة الاستشارية العليا لشؤون العمل وغيرها من الجهات الرسمية المعنية.
وأكد أن هذا القرار يدعم التكافؤ في تمتع المرأة بالمساواة وزيادة مشاركتها في مسيرة التنمية الشاملة من خلال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.


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