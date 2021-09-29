مرزوق الغانم: صباح الأحمد زعيم استثنائي وحكيم

وطن النهار

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم امس الثلاثاء إن مرور عام على رحيل المغفور له بإذن الله تعالى سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد-طيب الله ثراه- هو فرصة لاستذكار مآثر هذا الزعيم الاستثنائي والحكيم.

وأضاف الغانم في تصريح صحافي امس بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة الأمير الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد التي تصادف اليوم الأربعاء أنه «يقتضي منا الوفاء والعرفان أن نسجل بأحرف من نور مسيرة هذا الرجل الاستثنائي الذي قاد البلاد إلى بر الأمان في ظروف سياسية واقليمية دولية بالغة الدقة».

وأضاف أن الأمير الراحل كان قائدا مسكونا بهموم شعبه وشعوب المنطقة حريصا على ترسيخ قيم الاعتدال والوفاق والتصالح ونبذ قيم الصراع والتشاحن.

وأوضح أنه «بقدر حزننا على رحيل أميرنا الراحل سمو الشيخ صباح الأحمد يبقى عزاؤنا بخلفه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الذي كان عضده وسنده طوال سنوات وهو أحد المخلصين لمدرسته السياسية المتحلية بالحكمة والنضج وبعد النظر». وسأل المولى عز وجل أن يرحم سموه برحمته الواسعة وأن يسكنه جنة الفردوس وأن يحفظ سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد من كل شر ومكروه وأن يسدد على درب التقدم والنماء خطاهما لما فيه خير الكويت وأهلها.

من جانب اخر، استقبل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه أمس سفير الكويت لدى هولندا عبدالرحمن العتيبي.

واستقبل الغانم ايضا عددا من السفراء المعتمدين لدى البلاد والتقى على حدة سفير جمهورية النمسا ماريان وربا، وسفير كوريا الجنوبية تشونغ بيونغ، وسفير كوبا خوسيه لويس سانشيز، وسفير العراق المنهل الصافي.

