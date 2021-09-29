جائزة أممية لمعهد دسمان لجهوده في مكافحة «السكري»

وطن النهار

بعد دراسة متأنية من قبل الأمم المتحدة، ونتيجة للجهود المستمرة التي يبذلها معهد دسمان للسكري، تم اختيار المعهد لنيل جائزة أممية لما يبذله المعهد من جهود ملموسة وتعاون مثمر مع فرق العمل المشتركة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالوقاية من الأمراض غير المعدية، ومكافحتها لعام 2021.

وتأتي الجائزة تتويجاً لعمل دؤوب على مدى أشهر مع وزارة الصحة لتطوير سجل وطني لمرض السكري وكذلك لمساهمات المعهد الملحوظة في الوقاية وعلاج مرض السكري ومضاعفاته المرتبطة وكذلك السمنة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد شكل في عام 2013 فرق العمل المشتركة بين الوكالات المنبثقة عن الأمم المتحدة والمعنية بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها، وهي تضم أكثر من 40 عضوًا. ودعت الأمم المتحدة الى الترشيحات لجوائز عام 2021 للاعتراف بالانجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2020 بشأن العمل متعدد القطاعات في الوقاية من الأمراض غير المعدية والتصدي لها، وكذلك الصحة النفسية وأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأمراض غير المعدية. وهذه هي السنة الرابعة التي يقام فيها برنامج الجوائز، حيث تنافس عدد من المنظمات من جميع أنحاء العالم على هذه الجائزة، وقد تم اختيار معهد دسمان للسكري للفوز بالفئة المذكورة.

وقد تم الاعلان عن فوز المعهد بهذه الجائزة التي تضاف لرصيد حافل من التكريم والجوائز والانجازات التي حققها المعهد ولايزال يسعى جاهداً لتحقيق المزيد منها مؤخراً خلال اجتماع فرق العمل بمناسبة انعقاد دور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جانبه أعرب الدكتور قيس الدويري، المدير العام لمعهد دسمان للسكري الذي أنشأته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، عن جزيل امتنانه لنيل المعهد لهذه الجائزة قائلاً «إن هذه الجائزة هي وسام آخر من أوسمة التقدير العالمية التي يحرزها المعهد، وهي تحثنا لأن نطمح ونسعى لبذل المزيد من الجهد وكل ما بوسعنا من طاقات وخبرات لاحراز المزيد من التقدم في المجالات الطبية والبحثية والتوعوية لما فيه النفع لوطننا الحبيب».

وأضاف قائلاً «انتهز هذه الفرصة للاعراب عن جزيل امتناننا في المعهد لمنظمة الصحة العالمية لثقتهم في المعهد ولتقديرهم له، وأتقدم بالشكر الجزيل للدكتور خالد الفاضل، مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وأعضاء مجلس ادارتها للدعم المستمر والتمويل المستدام المقدم من المؤسسة للمعهد منذ تأسيسه وحتى اليوم، ولدعم المؤسسة لعجلة العلم والبحث والتطور».

واستطرد: «كما لا يسعني الا أن أشكر كذلك وزارة الصحة وعلى رأسها وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح لكل ما يقدمونه من دعم وتعاون».

وزاد: «والشكر موصول كذلك للدكتور هلال الساير، رئيس مجلس أمناء معهد دسمان للسكري لرؤيته وتوجيهه لبرامج وأهداف المعهد». يذكر أن المعهد قد قطع شوطاً كبيراً من التقدم لاسيما في مجال الأبحاث ونشر عدد كبير من الدراسات في دوريات عالمية مرموقة ومحكمة وبالتعاون مع مؤسسات رائدة على مستوى العالم، حيث يولي المعهد جل اهتمامه للبحث العلمي، الا أن ذلك يسري جنباً الى جنب مع الخدمات التي يقدمها كالعلاج في مختلف تخصصات مضاعفات مرض السكري والتوعية والتدريب على مستوى متقدم ومتكامل.

