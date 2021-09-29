وزير الصحة: الحياة عادت إلى طبيعتها

وطن النهار

أكد وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح أن الحياة في الكويت عادت لطبيعتها والأماكن جميعها مفتوحة، مشيراً إلى أن حملة تطعيمات الجرعة التنشيطية الثالثة مستمرة.

وكشف ان الوزارة تنتظر اعتماد تطعيم الفئة العمرية من 5 الى 12 سنة من الهيئة العامة للغذاء والدواء الاميركية «fda» للبدء في تطعيم هذه الشريحة العمرية في البلاد.

وذكر في تصريح صحافي على هامش افتتاح مركز مبارك الحساوي في منطقة حطين امس ان الفئات المستهدفة في الفترة الحالية هي الفئات التي تتلقى الجرعة التنشيطية والتي بامكانها حاليا تلقي تطعيم الانفلونزا الموسمية الى جانب الجرعة التنشيطية.

وعن الاستعدادات للعام الدارسي أوضح ان هناك اجتماعات تنسيقية قائمة بين وزارتي الصحة والتربية لوضع الخطط والآليات المناسبة استعدادا لبدء الدراسة في القطاع الحكومي الاحد المقبل مشيرا الى تخصيص 6 مراكز لعمل فحص الـ«pcr» في كل محافظة للتعامل مع اي طارئ وللقيام بعمليات الفحص العشوائية التي ستتم داخل المدارس.

ولفت الى وجود عدد من الاجراءات التي ستطبق في حال ظهور حالات اصابة بين الطلبة وتتمثل باغلاق فصل أو فصلين أو المدرسة اذا استدعى الامر الى جانب ايجاد آلية عمل للفحوصات الطبية ولجان مختصة تتابع مجريات العمل من قبل وزارتي الصحة والتربية.

وعن عودة الحياة الطبيعية في الكويت أكد وزير الصحة ان حالات الاصابة بالبلاد في تحسن مستمر وان عملية التطعيم تسير وفق ماهو مطلوب مشددا على ضرورة تطبيق الاشتراطات الصحية في المدارس والمجمعات ودور العبادة وفي جميع الاماكن بالبلاد.

من جانب آخر، كشفت مصادر صحية أنه من المتوقع أن تتخذ لجنة طوارئ «كورونا» قرارا نهاية الاسبوع الحالي بعودة الوضع الى طبيعته داخل المساجد والسماح برص الصفوف.

