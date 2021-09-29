«نزاهة»: آلية لمكافحة تزوير الشهادات الجامعية

وطن النهار

أكدت رئيس لجنة المحور الثالث والأمين العام المساعد لقطاع الوقاية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» المهندسة أبرار الحماد أن اللجنة انتهت من وضع مجموعة من القرارات ومنها وضع آليات مستحدثة لمكافحة التزوير في الشهادات ووضع آلية لمعادلتها. وأوضحت الحماد خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقدته (نزاهة) مع وزارة التعليم العالي بشأن متابعة وضع وتنفيذ آليات مكافحة التزوير في الشهادات الجامعية والمهنية ووضع معايير موضوعية لمعادلتها الخاصة بتنفيذ مبادرات المحور الثالث المعني بالمجتمع في اطار متابعة انفاذ مبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2019/2024 وأن اللجنة وقفت على معدل الانجاز المتقدم في المبادرة من قبل الوزارة والتعاون البناء. وأشارت الى أن اللجنة ستُنظم قريباً ورشة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي وبمشاركة عدد من المختصين في التعليم والمجتمع المدني لمناقشة الآليات المستحدثة لمكافحة الاحتيال والتزوير في الشهادات العلمية، والتوصيات حيالها، مشيرة الى أن ملف التعليم يحظى بأولوية ضمن مبادرات الاستراتيجية ومستهدفات خطة التنمية لكويت جديدة 2035، وبرامج عمل الحكومة (2021/2025)، ومثمنة في ذلك الجهود الوطنية التي تسهم في الحد من هذه الحالات. وشارك في الاجتماع ممثلاً عن وزارة التعليم العالي كل من الوكيل المساعد للشؤون القانونية هبة الشطي، ومدير ادارة القضايا والتحقيقات عبد الله الموسوي، ومحمد الدويرجي.

