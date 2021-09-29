اللافي: تطبيق الاشتراطات الصحية في المدارس الخاصة

وطن النهار

أكد مدير عام الادارة العامة للتعليم الخاص بالانابة د.سلمان اللافي، على الأدوار المطلوبة من مديري المدارس الخاصة التي وضعتها الادارة العامة بالتعاون مع الأطباء العاملين بغرفة العمليات المشتركة، مشيرا الى أهمية اتباع الاشتراطات الصحية المفروضة من قبل وزارة الصحة والالتزام بالقائمة التفقدية الخاصة بتطبيق الاشتراطات.

جاء ذالك خلال الاجتماع الذي أقامته صباح أمس الادارة العامة للتعليم الخاص مع مديري ومديرات المدارس الخاصة العربية بحضور وكيل وزارة التربية د.علي اليعقوب والوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة.

