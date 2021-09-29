«الوقود البيئي» يدفع إلى تكرير 1.6 مليون برميل عام 2025

مال وأعمال

قالت رئيس فريق التحكم بالمشاريع في شركة البترول الوطنية المهندسة ياسمين المطوع ان مشروع الوقود البيئي يسهم في تحقيق التوجه الاستراتيجي لمؤسسة البترول الكويتية بالوصول إلى تكرير 1.6 مليون برميل عام 2025 بأعلى مستوى تحويلي بتعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي شركة البترول الوطنية وتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة.

وخلال الندوة النقاشية التي نظمتها إدارة العلاقات العامة والاعلام في وزارة النفط قالت المطوع اهم اهداف المشروع توفير احتياجات السوق المحلي والاسواق العالمية من المنتجات البترولية المتوافقة بيئياً مع المواصفات العالمية.

واضافت ان المشروع يهدف لتوسعة مصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله من حيث تحويل زيت الوقود ذو المحتوى الكبريتي العالي لمنتجات بترولية عالية الجودة «ذات محتوى كبريتي منخفض» مع تحقيق عائد امثل للاستثمار، وتحقيق الاستخدام الامثل لمرافق مصفاة الشعيبة بعد اغلاقها مثل الخزانات ومرافق التصدير البحري، بالاضافة لخلق فرص عمل جديدة للعمالة الوطنية وتطوير مصافي الشركة لتصبح مجمعا تكريرياً متكاملاً لتلبية احتياجات الاسواق المختلفة.

واكدت ان مشروع الوقود البيئي سيرتقي بأداء المصافي الكويتية بيئياً ويرفع مستويات السلامة والاعتمادية التشغيلية مع المحافظة على الاستخدام الامثل للطاقة وزيادة الاعتمادية وكفاءة المعدات للمصافي وتعزيز وتشجيع التنمية الاقتصادية المحلية.

نطاق العمل

من جانبه قال رئيس قسم العمليات في مصفاة الاحمدي المهندس فهد العجمي ان نطاق عمل المشروع ينقسم الى جزئين الاول بناء76 وحدة منها 39 وحدة جديدة رئيسية تتميز باحدث المواصفات والتكنولوجيا و37 وحدة للخدمات والمرافق، والجزء الثاني تحديث وتطوير وتشغيل الوحدات القائمة وتضمنت 30 وحدة منها 7 وحدات رئيسة و23 وحدة للخدمات والمرافق.

وقالت ياسمين المطوع ان الطاقة التكريرية الاجمالية ستصل إلى 800 ألف برميل يومياً لمصفاتي الاحمدي وميناء عبدالله من خلال تنفيذ مشروع الوقود البيئي بواقع 454 ألف برميل لمصفاة ميناء عبدالله و346 ألف برميل لمصفاة الاحمدي.

وأشارت إلى ان كلفة المشروع بلغت 4.680 مليارات دينار وبلغ اجمالي الصرف حتى اغسطس 2021 4.518 مليارات دينار، مضيفاً ان المحتوى المحلي بالمشروع بلغ 23.4 في المئة.

وعن المواد المستخدمة في المشروع قالت المطوع تم استخدام 482 ألف متر مكعب من الخرسانة ما يعادل حجم 200 حمام اوليمبي، 124 ألف طن من الحديد ما يعادل 17 برجا مثل ايفل، و3 ملايين متر من الانابيب ما يعدل المسافة بين الكويت إلى بودابست، و11.5 كيلومترا من الكيبلات ما يعادل عند توصيلها مسافة ذهاب وعودة من الكويت إلى بانكوك.

وقالت ان مميزات المشروع انشاء اكبر سعة انتاجية في العالم للهيدروجين في مكان واحد في العالم بسعة 555 مليون قدم مكعبا قياسيا يومياً، كما يضم المشروع اكبر مجمع لوحدات ازالة الكبريت من متبقي التقطير الجوي في العالم بسعة 200 ألف برميل يومياً، كما ان جميع شعلات افران المشروع تحتوي على انظمة تحد انبعاثات اكاسيد النيتروجين والكبريت.

واضافت ان مشروع الوقود البيئي يستخدم نظام التبريد المغلق في عمليات التصنيع وذلك لحماية البيئة وتم انشاء وحدة لمعالجة المخلفات النفطية الصلبة وتحويلها لمواد صديقة للبيئة وهي الاولى في الكويت، كما يضم المشروع اكبر مجمع لوحدات التكسير الهيدروجيني في العالم بسعة 120 ألف برميل يومياً في مصفاة ميناء عبدالله، كما يحتوي على اكبر ضاغطات هيدروجين في العالم، إضافة لإنشاء وحدتين لخفض نسبة المركبات العطرية في وقود السيارات لأول مرة في الكويت.

واضاف العجمي تم ربط 2375 نقطة بين مشروع الوقود البيئي مع مصفاة الاحمدي، وبالنسبة للمباني تم انشاء 48 مركز تحكم وورشة ومختبرا ومباني مشغلين الحقل والصيانة وغيرها.

ولفت العجمي إلى بدء تشغيل أولى الوحدات الانتاجية في ديسمبر 2019 والانتهاء من تشغيل اخر وحدة في ابريل 2020، كما تم الانتهاء من تشغيل مركز تحكم المصفاة يوليو 2021 وتشييده بأحدث النظم والمواصفات ويتسع لنحو 170 موظفا وهو من اكبر مراكز تحكم المصافي في الشرق الاوسط. وقال العجمي تم انتاج وتصدير الديزل منخفض الكبريت ديسمبر 2019 وانتاج وتصدير أول شحنة تجارية من الفحم البترولي مايو 2020 وبناء ورش صيانة جديدة للقيام بكافة اعمال الصيانة لمعدات المصفاة.

وعن التحديات التي واجهت المشروع أكدت رئيس فريق التحكم بالمشاريع في شركة البترول الوطنية المهندسة ياسمين مبارك المطوع ان العمالة الهائلة التي وصلت وقت الذروة إلى 54.4 ألف عامل وموظف من الجنسيات والثقافات كافة كان ابرز التحديات حيث تم توفير بيئة صحية ومعيشية آمنة لهم كما تم خفض تدريجي لهذه العمالة مع قرب انتهاء المشروع.

وأضاف مهندس أول الصيانة الميكانيكية في مصفاة ميناء الأحمدي السيد نايف عبدالجليل بستكي أن من التحديات عمليات الربط بين مشروع الوقود البيئي ووحدات المصفاة القائمة ونجحنا في عمليات الربط من دون اغلاق المصفاة القديمة ولم تتأثر بالانشاءات وظلت تعمل بشكل طبيعي.

وذكرت ياسمين المطوع أن من التحديات هطول الامطار غير المسبوقة التي تعرضت لها الكويت في العام 2018 حيث تعرضت مواقع المشروع التي كان تحت الانشاء لاضرار تم وضع خطة متكاملة لاعادة بناء هذه المناطق من هذه المواقع ووضع خطة لتجنب تكرارها مرة اخرى.

وكذلك من ابرز التحديات كانت جهود البترول الوطنية في مواجهة كورونا خصوصاً في المراحل النهائية للمشروع لعدد كبير من الوحدات الكبرى واستطاعت الكوادر الوطنية من تحقيق التشغيل الناجح والامن للعديد من الوحدات في اوقات عصيبة يمر بها العالم اجمع رغم غياب الاستشاريين العالميين الذين تعثر حضورهم للمشاركة في اعمال التشغيل النهائية للوحدات الجديدة بسبب كورونا.

وعن نطاق العمل في مصفاة ميناء عبدالله رئيس قسم تخطيط العمليات في مصفاة ميناء عبدالله المهندس عبدالناصر المياس تم تحديث وتطوير23 وحدة منها 2 لرفع الطاقة الانتاجية وتوفير لقيم جديد وتحسين المواصفات واعمال اخرى لـ21 وحدة أخرى، وتم بناء وتشغيل 42 وحدة تكريرية منها 22 وحدة جديدة اضافة إلى 20 وحدة للخدمات والمرافق، وتم اجراء 1788 عملية ربط بين مشروع الوقود البيئي والمصفاة وبناء 88 مبنى لمركز تحكم وورش ومختبر ومبان فرعية لمشغلي حقل وصيانة ومباني تحكم فرعية ومحو لات كهربائية رئيسية وفرعية.

وقال المياس ان تشغيل اولى الوحدات الانتاجية كان في نوفمبر 2020 وتم تشغيل اخر وحدة بالمشروع بتاريخ 21 سبتمبر 2021 لتكتمل بذلك أعمال المشروع.

