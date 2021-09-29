تماضر الصباح: المشروع يتماشى مع رؤية الكويت

مال وأعمال

قالت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر الصباح ان مشروع الوقود البيئي يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية العامة للكويت في الوصول إلى مكانة رائدة عالمياً في قطاع تكرير وتسويق النفط والغاز والتميز بأعلى مستويات الأداء، حيث يعتبر هذا المشروع من أهم المبادرات الاستراتيجية لشركة البترول الوطنية الكويتية لتوفير المنتجات البترولية اللازمة لتلبية الاحتياجات المحلية للطاقة واحتياجات الأسواق العالمية وذلك وفقا للكميات والمواصفات المطلوبة. وذكرت الشيخة تماضر في مداخلة لها خلال الحلقة النقاشية الافتراضية أن مشروع الوقود البيئي سيمكن الكويت من اختراق الأسواق الرئيسية مثل أوروبا وآسيا بمنتجات عالية الجودة وبمواصفات متوافقة مع المواصفات العالمية الأكثر تشدداً من الناحية البيئية. وأشارت إلى أن وزارة النفط حريصة على إلقاء الضوء على المشاريع النفطية الكبرى التي تنفذها الكويت من خلال استضافتها للمسؤولين في الشركات النفطية الزميلة للحديث عن تلك المشاريع.

وأشادت بالتنسيق المستمر والدائم بين وزارة النفط وجميع الشركات النفطية في تنظيم الحلقات النقاشية لاستعراض أهم المشاريع التي تنفذها الكويت لتنمية الصناعة النفطية ضمن استراتيجية القطاع النفطي لعام 2040.

