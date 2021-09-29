النفط تجاوز 80 دولاراً في ظل أزمة طاقة عالمية

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تجاوز سعر خام برنت 80 دولاراً للبرميل، وسط مؤشرات تظهر ان الطلب على النفط يتقدم على المعروض، ما يؤدي الى استنفاد المخزونات، في ظل ازمة الطاقة العالمية.

وارتفع خام القياس الرئيسي للنفط لليوم السادس ليسجل اعلى مستوى منذ اكتوبر 2018، في حين وسع «غرب تكساس الوسيط» مكاسبه، في الوقت الذي تشهد الامدادات العالمية شحاً بسبب التعافي السريع للطلب على الوقود من تفشي سلالة «دلتا»، والحاق الاعصار «أيدا» الضرر بالانتاج الأميركي.

جاء الارتفاع الأخير في اسعار النفط وسط موجة توقعات بارتفاع الأسعار من قبل عدد من البنوك والمتداولين، بالاضافة الى مكاسب اخرى لأسعار الغاز الطبيعي، وتكهنات بأن صناعة الطاقة لا تستثمر بما يكفي في الوقود الأحفوري للحفاظ على الامدادات عند المستويات الحالية.

ويواجه اعضاء «أوبك+»، صعوبات في زيادة الانتاج، اذ يستمر نقص الاستثمار، او تأخر اعمال الصيانة بسبب الجائحة، في حين قال منتجون ومتعاملون في مؤتمر للطاقة، انه من المتوقع ان يصل الطلب العالمي على النفط الى مستويات ما قبل الجائحة بحلول اوائل العام القادم في الوقت الذي يتعافى فيه الاقتصاد، بيد ان فائض طاقة التكرير قد يضغط على التوقعات.

وبلغ الاستهلاك العالمي من النفط 99.7 مليون برميل يومياً من النفط في 2019، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، قبل ان تلحق جائحة «كوفيد-19» الضرر بالأنشطة الاقتصادية، والطلب على الوقود.

وفي حين زاد الطلب العالمي، خففت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» وحلفاؤها، ومن بينهم روسيا، قيود الامداد بحذر شديد، وستصدر «أوبك» تقرير آفاق النفط العالمي، والذي سيوضح بالتفصيل وجهات نظر المجموعة حول اساسيات السوق.

من المتوقع ان يعود استهلاك النفط العالمي الى مستويات ما قبل الجائحة في الربع الثالث من عام 2022، وفقاً لشركة BP التي قال رئيسها في سنغافورة يوجين ليونج في مقابلة، انه من المتوقع ان يشهد الطلب متوسط ??مكاسب يبلغ 3.8 ملايين برميل يومياً على اساس سنوي.

