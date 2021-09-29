زهران: مستقبل واعد وفرص نمو كبيرة للمؤسسات المالية الإسلامية

مال وأعمال

ذكر رئيس المالية لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك»، شادي زهران أن صناعة الخدمات المالية الاسلامية العالمية حققت في العقد الماضي نموا سنويا مزدوج الخانة، مشيرا الى أن مستقبل مؤسسات الخدمات المالية الاسلامية يبدو واعدا وهناك فرص قوية للنمو لاسيما في الأسواق الناشئة.

وجاء تصريح زهران خلال استضافة وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين للمشاركة في المؤتمر الافتراضي بعنوان «النظرة المستقبلية للمؤسسات المالية الاسلامية العالمية» - مقارنة أداء ونمو المالية الاسلامية مقارنة مع البنوك التقليدية».

وقال زهران: «ركزت كل من البنوك التقليدية والبنوك الاسلامية خلال جائحة كورونا على المحافظة على جودة الأصول والسيولة وحماية رؤوس الأموال بدلا من التركيز على توسعة أعمالها وانشطتها ما اثر سلبا على نمو الائتمان والايرادات. مع ذلك، وبناء على النتائج المعلنة للبنوك الاسلامية فقد لوحظ بأن معظم هذه البنوك قد تمكنت من تكييف الازمة لصالحها بشكل أفضل من البنوك التقليدية».

وأضاف: «يمكن أن يعمل الابتكار التكنولوجي والتحول الرقمي لدفع الكفاءة التشغيلية واستقطاب العملاء، فيما يمكن للمواءمة بين الشريعة الاسلامية والمبادىء البيئية والاجتماعية والحوكمة أن يساعد في نمو صناعة الخدمات المصرفية الاسلامية».

وفيما يتعلق بصناعة التأمين التكافلي، والاصول المدارة فقد اوضح زهران بأنه بالرغم من أن هذه الصناعات تشكل نسبة ضئيلة جدا من صناعة الخدمات المصرفية الاسلامية، لكنها تشهد ازديادا ملحوظا بسبب نمو الطلب على منتجات التكافل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.

وردا على السؤال بخصوص فرص نمو العمليات المصرفية الاسلامية في تركيا، قال زهران إن البنوك الاسلامية في تركيا تشكل حوالي 7% من اجمالي القطاع المصرفي وان الاقتصاد التركي هو اقتصاد حقيقي متنوع ويشمل شريحة كبيرة جدا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وأضاف أن نسبة النمو كانت دائما مزدوجة الخانة، ومن المتوقع أن تحافظ فرص النمو للبنوك الاسلامية في تركيا على مستواها الايجابي الحالي. كما اوضح أهمية الاعمال المصرفية الرقمية وكيفية مساهمتها في نمو «بيتك - تركيا» وخاصة خلال جائحة كورونا.

الى جانب ذلك، استعرض زهران آراءه خلال مؤتمر «موديز» الافتراضي بخصوص النظرة المستقبلية للمؤسسات المالية الاسلامية بما في ذلك الانشطة المصرفية وادارة الاصول والتكافل ومدى تأثير جائحة كورونا على المؤسسات المالية الاسلامية مقارنة بالبنوك التقليدية والفرص المحتملة لمديري الاصول في الصناعتين الاسلامية والتقليدية وأداء شركات التكافل وآثار القوانين الجديدة والتحول الرقمي للصناعة المصرفية.

وتؤكد مشاركة «بيتك» في مؤتمر «موديز» وغيره من المؤتمرات والفعاليات الأخرى دور والتزام البنك بالمساهمة في اثراء المؤتمرات المالية والاقتصادية، وابراز أهمية ودور الخدمات المصرفية الاسلامية مع الاطلاع على آخر التطورات الاقتصادية ومناقشة الوضع الحالي للبنوك الاسلامية وتوجهاتها المستقبلية وتحديات الجائحة مع محللين وخبراء في الصناعة.

