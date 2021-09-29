بنك بوبيان كرَّم المشاركين في ورشة عمل «الجودة والتطوير»

مال وأعمال

كرَّم بنك بوبيان مجموعة من موظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية المشاركين في دورة تدريبية عقدها تحت عنوان (الجودة وتطوير بيئة العمل) وذلك في اطار استراتيجية البنك الهادفة الى التعاون مع عدد من الجهات الحكومية وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص.

وحضر التكريم كل من: الرئيس التنفيذي للعمليات عبدالله المحري ومدير عام مجموعة الموارد البشرية عادل الحماد وفريق ادارة التطوير المستمر في بنك بوبيان بجانب نائب المدير العام للمؤسسة العامة للرعاية السكنية أمينة العوضي والتي اعربت عن امتنانها لمبادرة بنك بوبيان في عقد وتنظيم مثل هذه الدورات التدريبية وورش العمل لموظفي المؤسسات الحكومية من اجل تنويع طرق ومحاور التعاون الهادفة الى الوصول لافضل اساليب الارتقاء بالاداء الحكومي.

وقال المدير التنفيذي لادارة التغيير والتطوير في بنك بوبيان عبدالله الحسينان ان ورشة العمل التي نُظمت ضمن برنامج Lean Management Program جاءت انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للبنك تجاه دعم وتبادل الخبرات بين القطاعين العام والخاص، مبينا أن هذا النوع من التعاون يهدف الى الارتقاء بمنظومة المؤسسات الادارية وضبط الجودة وتحسين بيئة العمل داخل الادارات المختلفة.

وأوضح ان ورشة العمل اقيمت تحت اشراف فريق ادارة التطوير المستمر في بنك بوبيان وقد استمرت 3 ايام وشهدت مشاركة 14 موظفا من فريق تطوير بيئة العمل والجودة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية برئاسة مدير فريق عمل تطوير بيئة العمل والجودة عمر الرويح قد تم خلالها تناول أفضل اساليب تطوير الخدمات ورفع مستوى الاداء من خلال تقنيات متميزة تستهدف تقليل الوقت المستغرق للاجراءات.

وأضاف الحسينان ان المختصين في ادارة التطوير المستمر ببنك بوبيان سيتولون الاشراف على متابعة مبادرات ومشاريع المتدربين ومشاركتهم بعض الخبرات بجانب التنسيق والمتابعة مع الاداريين في المؤسسة فيما يتعلق بمراحل تطوير تلك المبادرات ومستجداتها.

