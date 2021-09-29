جسر تجاري عُماني - كويتي بالتعاون مع «ريكونسنس»

مال وأعمال

بدعوة من سفير سلطنة عمان لدى الكويت د. صالح الخروصي، أقامت سفارة سلطنة عمان وبالتعاون مع مركز ريكونسنس للبحوث والدراسات، جلسة النقاش الأولى ضمن سلسلة جلسات قادمة مع مجموعة من الشركات ورجال الأعمال من البلدين لتقييم واقع العلاقات التجارية بين عمان والكويت، والبحث في سبل تطويرها.

وعن اللقاء صرح السفير الخروصي: «سعدت بالحضور الكريم، فقد شكل اللقاء فرصة طيبة للتواصل المباشر مع نخبة من كبار رجال الأعمال من قطاعات مختلفة من البلدين، في سبيل الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري الحالية. كما نشكر مركز ريكونسنس على هذا الجهد الطيب بالتعاون معنا لبناء جسر تجاري متين، فنحن نسعى دائما الى التنسيق مع جهات الاختصاص الفاعلة والجادة في البلدين الشقيقين لفتح النقاش والحديث بمنتهى الشفافية مع القطاع الخاص وسيدات ورجال الاعمال لعرض المواضيع للحصول على أفضل النتائج والمخرجات»

وأضاف السفير الخروصي: «يأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات القادمة والمستمرة، بالتنسيق مع مركز ريكونسنس والتي نهدف من ورائها الى:

1 مناقشة المزايا والفرص الاستثمارية التي تملكها السلطنة.

2 الاستماع للتحديات التي تواجه رجال الأعمال من كل الجوانب.

3 فهم رؤيتهم للشكل الامثل للأطر القانونية الجاذبة للاستثمار.

4 مناقشة الحلول الأنسب لهم كسبيل للتغلب على التحديات.

واضاف «فنحن نسعى أيضا لتكوين فريق عمل مشترك عماني-كويتي من مجموعة من الخبراء في المجال الاستثماري والقانوني لتقديم حلول متكاملة بهدف خلق عوامل جذب مستدامة، ورصد كل ما قد يعكر صفو بيئة الاستثمارات. ومن المشروعات التي تمت مناقشتها على سبيل المثال تلك الموجودة في منطقة الدقم الاقتصادية، والتي تبلغ مساحتها حوالي 1600 كيلومتر مربع ما يجعلها في مقدمة المناطق الاقتصادية في الشرق الأوسط من حيث المساحة، كما تتميز بموقع جغرافي مهم للغاية من حيث اطلالتها على بحر العرب والمحيط الهندي وبالتالي تقع على خطوط الملاحة البحرية المتجهة الى شرق آسيا وشرق افريقيا وبقية العالم». وعن دور مركز ريكونسنس، قال المؤسس والرئيس التنفيذي للمركز، عبدالعزيز العنجري: «المركز يهدف الى اشراك الدول الصديقة والشقيقة فيما نقوم به من أنشطة وفعاليات، وسعادة السفير العماني حريص على ان يخرج اللقاء الحالي والاخرى القادمة عن الاطار البروتوكولي الجامد، وهذا اللقاء بمثابة انطلاقة لمزيد من الحوارات الثنائية التي تهدف لتشخيص واقتراح ما يؤدي الى تعاون تجاري اكبر. ونحن نؤمن في مركزنا بأن الحوار المستمر بشفافية وصدق يعتبر ضربة استباقية للمصائب وبوصلة لتحديد مساراتنا المستقبلية بشكل أفضل، خصوصا بالامور ذات الطابع السياسي والتجاري المتداخل، وأشكر سعادة السفير على حرصه المستمر على مد مزيد من جسور التواصل مع مركز ريكونسنس، ولدينا قناعة مشتركة بأن السعي الجاد للتعاون المستمر، أقوى تأثيرا وأعظم نفعا لبناء مستقبل مترابط أكثر استقرارا وأمانا».

