السعودية تدرس فتح التعليم للاستثمار الأجنبي

مال وأعمال

تدرس عدة جهات سعودية حاليا، ضوابط وآليات فتح سوق التعليم في المملكة أمام المستثمرين الأجانب، وذلك بهدف زيادة التنافسية في السوق المحلية، وفقا لتصريحات وزير التعليم السعودي حمد آل شيخ لـ«الشرق» للأخبار. وقال الوزير، إن الوزارة تعمل حاليا مع عدة جهات مختلفة على وضع لوائح وضوابط لفتح سوق التعليم في السعودية، ليس عبر التعليم العالي والجامعات العالمية فقط؛ بل التعليم العام ومعاهد التدريب أيضا، وذلك بهدف رفع التنافسية في المملكة. وأضاف آل الشيخ، «الوزارة ستعلن قريبا عن هذا الأمر. ان اتاحة التعليم ستكون مضمونة للجميع لمواصلة التعليم الجامعي دون أي اشتراطات تتعلق بالعمر».