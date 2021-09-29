.. وتخطط لتوظيف 80 % من الخريجين

مال وأعمال

تسعى السعودية الى توفير وظائف لغالبية الخريجين الجدد خلال فترة لا تتعدى عاما من تاريخ تخرجهم، كما تستهدف زيادة نسبة التوطين «السعودة» في الوظائف عالية المهارة بحلول عام 2030. وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، ان الأثر المتوقع من برنامج تنمية القدرات البشرية، يتمثل في حصول 80% من الخريجين الجدد على وظيفة خلال 12 شهرا، بالاضافة الى رفع نسبة التوطين بحلول عام 2030 في الوظائف عالية المهارة بنسبة لاتقل عن 40%. وتعمل الجهات المختصة في السعودية حاليا على انشاء وحدة متخصصة لاستشراف العرض والطلب في سوق العمل من ناحية الوظائف والمهارات، بحسب الوزير.