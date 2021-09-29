loader

مال وأعمال

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

.. وتخطط لتوظيف 80 % من الخريجين


تسعى السعودية الى توفير وظائف لغالبية الخريجين الجدد خلال فترة لا تتعدى عاما من تاريخ تخرجهم، كما تستهدف زيادة نسبة التوطين «السعودة» في الوظائف عالية المهارة بحلول عام 2030. وقال وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، ان الأثر المتوقع من برنامج تنمية القدرات البشرية، يتمثل في حصول 80% من الخريجين الجدد على وظيفة خلال 12 شهرا، بالاضافة الى رفع نسبة التوطين بحلول عام 2030 في الوظائف عالية المهارة بنسبة لاتقل عن 40%. وتعمل الجهات المختصة في السعودية حاليا على انشاء وحدة متخصصة لاستشراف العرض والطلب في سوق العمل من ناحية الوظائف والمهارات، بحسب الوزير.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة