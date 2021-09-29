الجوعان: تعزيز العلاقات الاقتصادية مع أوكرانيا

مال وأعمال

أقامت غرفة تجارة وصناعة الكويت بالتعاون مع سفارة اوكرانيا لدى الكويت فعالية افتراضية بعنوان « دعم الحكومة للاستثمارات في اوكرانيا».

وقد ترأس الجانب الكويتي فهد يعقوب الجوعان - النائب الثاني لرئيس الغرفة، فيما ترأس الجانب الأوكراني ديميترو سينيك - نائب وزير خارجية اوكرانيا، كما حضر كل من الكسندر بالانونسا - السفير الأوكراني لدى الكويت وراشد العدواني - سفير دولة الكويت لدى اوكرانيا، وصالح السلمي - رئيس اتحاد شركات الاستثمار ويوسف المذكور - الهيئة العامة للاستثمار، وقد شارك ايضاً بالفعالية عدد من الشركات الكويتية والأوكرانية.

وافتتح الجوعان الفعالية بكلمة رحب فيها بالمشاركين في هذه الفعالية التي تهدف الى فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك الكويتي والأوكراني، مشيراً ان العلاقات المشتركة بين البلدين الصديقين قد ترسخت بشكل كبير منذ تأسيسها في عام 1993، ويعود الفضل للجهود الحكومية في تحسين بيئة الأعمال وحركة التيسير التجاري، مؤكداً ان الجهود التي تبذلها الغرفة تنبع من احساسها بالمسؤولية في الاسهام بعملية تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال رفع معدل التبادل التجاري بين الكويت وأوكرانيا والتشجيع على اقامة شراكات استثمارية استراتيجية.

ومن جانبه، أكد نائب وزير الخارجية الأوكراني ان حكومة بلاده تولي اهتماماً خاصاً بتوطيد التعاون الاستثماري مع دول مجلس التعاون الخليجي ولاسيما الكويت، مشيراً الى انه قد تم تشريع العديد من القوانين مؤخراً بهدف وضع اصلاحات شاملة للاقتصاد الوطني وتقديم الحوافز لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، بالاضافة الى تطوير البنية التحتية، وتحديد العديد من الأراضي للاستثمار الزراعي، كما تطرق ايضاً الى المبادرة الرئاسية التي تهدف الى جذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال اعتماد 16 مليار دولار اميركي لتنفيذ مشاريع كبرى في اوكرانيا بعدة قطاعات حيوية كالتعدين، العقارات، الطاقة المتجددة والزراعة، وتقنية المعلومات وغيرها، معرباً عن امله في ان يكون للشركات الكويتية نصيب في تنفيذ هذه المشاريع ذات الاهمية الاستراتيجية في الاقتصاد الأوكراني.

وقد تضمن برنامج الفعالية تقديم عرض من الجانب الأوكراني عن الخدمات التي تقدم للمستثمرين من خلال النافذة الواحدة، وكذلك التشريعات القانونية التي تحمي رؤوس الأموال الأجنبية، بالاضافة الى الفرص الاستثمارية المتاحة في عدة قطاعات حيوية.

ومن جانب آخر، بين صالح السلمي - رئيس اتحاد شركات الاستثمار اهتمام قطاع الاستثمار والاطلاع على ما تملكه اوكرانيا من امكانات ومشاريع طموحه، معرباً عن امله لمزيد من التعاون في هذا المجال بالمستقبل للشركات الاستثمارية في الكويت.

