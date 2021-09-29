«حماية المنافسة» وضع ضوابط الحدود الإجمالية والفردية

مال وأعمال

أصدر مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة قرارا بشأن ضوابط الحدود الاجمالية والفردية. وقال «جهاز حماية المنافسة» في بيان صحافي، ان القرار حدد الحالات الملزمة لأطراف التركز بتقديم طلب الموافقة على عملية التركز الاقتصادي.

وأضاف، ان القرار الذي حمل الرقم 26/2021 نص على ان الطلب يقدم وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض عند تحقق احد ضوابط الحدود الاجمالية والفردية وهي في حال حقق اطراف التركز مبيعات سنوية في الكويت تزيد على (500.000 د.ك) خمسمائة الف دينار كويتي طبقا للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز.

وأوضح الجهاز انه يجب تقديم الطلب ايضا «في حال حقق اطراف التركز مبيعات سنوية مجمّعة بقيمة تزيد عن (750.000 د.ك) سبعمائة وخمسون الف دينار كويتي طبقا للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز».

وأشار الى ان الحالة الثالثة الموجبة لتقديم الطلب «في حال تجاوز قيمة الأصول المسجلة لأطراف التركز في الكويت قيمة (2.500.000 د.ك) مليونان وخمسمائة الف دينار كويتي طبقا للبيانات المالية المدققة لآخر سنة مالية قبل التركز».

وألغى القرار كل حكم يخالفه، مؤكدا على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذه، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.

