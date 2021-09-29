قيمتها تريليونا دولار.. معركة السيطرة على العملات المشفرة تشتعل

مال وأعمال

لا يتعلّق حظر الصين للعملات المشفرة بتوقعها فشل هذه الأصول الرقمية، بل يعود ذلك لرغبة بكين بان تكون ممسكة بزمام الأمور بنشاطٍ يبلغ حجمه تريليونات الدولارات.

من خلال خطوتها المتشدّدة الأخيرة، انضمّت الصين إلى قائمة صغيرة من الدول التي تحظر العملات المشفرة، على عكس السلفادور التي اعتمدت «بتكوين» كعملة رسمية هذا العام، وهي خطوة حظيت باشادة «مؤيدي التحرر» والمؤمنين بعملة «بتكوين».

أمّا في الولايات المتحدة، حيث يُسمح بتداول العملات المشفرة تحت أنظار الجهات التنظيمية، فيرى البعض فرصة في حملة إجراءات الصين الصارمة.

فقد جاء في تغريدة للسيناتور بات تومي: «تُعتبر حملة الصين السلطوية على العملات المشفَّرة، بما في ذلك عملة «بتكوين»، فرصة كبيرة للولايات المتحدة، إذ أنَّها تذكِّر بتفوق ميزتنا الهيكلية الضخمة على الصين».

سيكون فهم الأبعاد العديدة لهذه المعركة متعددة الجوانب للسيطرة على السوق أمراً أساسياً لملايين المستثمرين الذين يأملون في الاستفادة من هوس العملات المشفَّرة.

ومن المقرر أن يتردد صدى المعركة عبر النظام المالي العالمي، إذ ترد كل يوم أخبار منتجات مالية مثل الصناديق المتداولة في البورصة لعملة «بتكوين»، والرموز المشفَّرة ذات الأسماء الغريبة، وأصول عملات الرموز المشفَّرة غير القابلة للاستبدال (NFT). ويشارك في تلك العمليات الأثرياء، كما تتبنّاها مؤسسات مالية كبرى.

وعلى نطاقٍ أوسع، ستؤثر المعركة أيضاً على المناقشات الاجتماعية والثقافية حول كل شيء، بدءاً من تغيّر المناخ وصولاً إلى عدم المساواة، ومن التجارة وصولاً إلى العملات الورقية. من المحتمل أن يكون لأداء أكبر اقتصادين في العالم - الولايات المتحدة والصين - تأثير بعيد المدى في جهودهما لمراقبة هذه السوق. ويَعتبر مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «بيتوايز أسيت مانجمنت» (Bitwise Asset Management)، أن «العملات المشفَّرة أصبحت أكبر من أن نتجاهلها». مُضيفاً: «قبل خمس سنوات، على الأقل في أذهان الجهات التنظيمية، كان الأشخاص المعنين بالعملات المشفرة يرتدون سترات ذات قلنسوة، و يلعبون لعبة «دانجيونز أند دراغنز»، ويتداولون فيما بينهم. أما اليوم، فإنَّها صناعة تبلغ قيمتها تريليوني دولار، ويساعد كل بنك رئيسي في «وول ستريت» المستثمرين على الانكشاف عليها، وبالتالي على الجهات التنظيمية الآن التعامل معها».

