جي إف إتش تعين طارق السماهيجي رئيساً تنفيذياً لعملياتها بالمملكة المتحدة

مال وأعمال

صرحت مجموعة جي إف إتش المالية «جي إف إتش» تعيين طارق السماهيجي كرئيس تنفيذي لعمليات المجموعة في المملكة المتحدة بأثر فوري. سوف يكون طارق السماهيجي مسؤولا عن دعم توسع جي إف إتش في تواجدها على المستوى الدولي. يتمتع طارق بأكثر من عقدين من الخبرة في قطاع الأعمال المصرفية العالمية من خلال إدارة الأصول، أسواق المال، التمويل الإسلامي والائتمان.

وقد قام أخيراً بالمشاركة في تأسيس «أورفيوس بارتنرز» وهي مؤسسة استشارات مالية سريعة النمو في المملكة المتحدة، ومازال يعمل بها كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي. وقبل ذلك، عمل السيد طارق كرئيس تنفيذي لبنك بي إن بي باريبا نجمه ورئيسا دوليا للتمويل والاستثمارات الإسلامية في بنك بي إن بي باريبا.

يتوفر لدى جي إف إتش حاليا أصولا تتجاوز قيمتها 12 مليار دولار أمريكي على المستوى العالمي وتتطلع إلى إنشاء محفظتها الدولية من خلال النمو على المستويين الداخلي والخارجي. سوف يكون لعمليات المجموعة في لندن دورا استراتيجيا في تعزيز الفرص الواعدة والشراكات لمجموعة جي إف إتش، بينما تساهم بفعالية في إدارة ونمو استثماراتها الهامة عبر القطاعات الرئيسية التي تشمل العقار، اللوجستيات والتخزين، الرعاية الصحية ، التكنولوجيا والتعليم وغيرها من القطاعات الأخرى.

