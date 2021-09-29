الجيماز: الفن منهج بناء

وطن النهار

دلال الجيماز فتاة موهوبة بدأت معالم موهبتها بالظهور في سن مبكرة حيث بدأت «خربشاتها» تتبلور مع مرور الايام لتكون لوحة ابداعية جميلة خاضت من خلالها تجربة فنية تمكنت فيها من اغلب انواع الرسم والفنون، لم تكتف بأن يكون الرسم هواية بل تعمقت باغواره من خلال دراستها فتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وتخصصت في الديكور المسرحي.

الجيماز التي اكدت من خلال لقاء خاص مع «النهار» انها لاقت كل التشجيع والتحفيز من الاهل والاصدقاء في بداياتها فكان ذلك دافعا قويا لاستمرارها وابداعاتها الفنية مشيرة الى انها حاولت ايصال رسالة للمجتمع ان الفن منهج بناء من خلال تبنيها لفكرة اعادة التدوير والاستفادة من العلب والتحف وغيرها من القطع الاستهلاكية واظهارها بصورة جميلة تزينها الالوان بريشتها الجميلة.

ولفتت الجيماز الى ان الاهتمام بالفن لا يقتصر على فئة دون فئة فالشباب والفتيات والاطفال يهتمون بالرسم والابداعات الفنية سواء موضحة ان هناك دعماً وتشجيعاً من قبل القطاع الخاص وبعض القروبات الفنية للرسامين من خلال المعارض ودورات وورش الرسم التي تقام لمختلف الفئات العمرية مجانا. وذكرت انها تميل الى المدرسة الواقعية والكلاسيكية في الرسم وتحب الفن التأثيري بالاضافة الى العديد من المحاور التي تناولتها من خلال اللقاء التالي:

? من هي دلال الجيماز .. حدثينا عن نفسكِ؟

? فتاة كويتية اهوى الرسم واعشق الالوان تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية وتخصصت في الديكور المسرحي.

? متى بدأ اهتمامك بالرسم، وكيف كانت البدايات؟

? اهتمامي بالرسم بدأ منذ الصغر واستمر في التطور مع تقدم سنوات عمري فقد كنت هاوية لهذا المجال والان بفضل الله اصبحت محترفة وما زلت اطمح للمزيد من النجاح والتطور.

وحول بداياتي فكانت بسيطة جدا وعبارة عن ورقة وقلم و«شخابيط» وبعدها جذبني فن «البورتريه» وهو رسم ملامح الوجه، فصرت ابحث وآخذ دراسات عن القياسات في البرامج المختصة ثم دخلت دورة تدريبية لكي اتعلم بطريقة ادق وحسب الاصول الصحيحة للفن وتمكنت من اتقان «الظل والنور» الى ان تمكنت من تجربة كل خامات الالوان حتى اتقنت كل شيء يختص بالرسم تقريبا.

تشجيع

? مع ظهور هوايتك ودخولك عالم الرسم، هل واجهتي تحبيطا ام تشجيعا ممن حولك من اهل واصدقاء؟

? نعم الاهل والاصدقاء واغلب من اعرفهم كانوا من المشجعين والحاضنين لهوايتي وهم من حفزوني وجعلوني استمر واتعلق بهوايتي اكثر حتى احترفتها.

? هل توجهين رسائل معينة او افكارا الى المجتمع من خلال رسوماتكِ؟

? احاول ان اوصل رسائل هادفة ومعبرة من خلال لوحاتي واحيانا بعض الرسومات تحمل معاني كبيرة ولكن تفسيرها يختلف من شخص لاخر.

? الرسم يحتاج الى ادوات ولوحات والوان وغيره، فهل تعتبر تلك الهواية مكلفة ماديا؟ وهل تمكنتي من الاستفادة من هوايتك وتحويلها الى «بزنس»؟

? بالحقيقة نعم هذه الهواية مكلفة جدا لكنها تستحق ان نتكلف وندفع من اجلها وفي بعض الاحيان المبالغ التي اصرفها ترجع لي بمردود اكبر.

إعادة تدوير

? سمعنا عن تبنيك لفكرة اعادة تدوير كل شيء والاستفادة منه من خلال الرسم والنحت، حدثينا عن ذلك؟

? وظفت اعمالي في اشغالي فرسمت على الصخر وعلى المهفات اليدوية والمقات «الكاسات الحافظة» وعلى الملابس، فانا احب ان ابتدع الاشياء الغريبة وانتجها وكذلك تنوعت في رسمي ايضا وعملت على نحت الفلين وعملت نافورة ومدخنة وباباً وهي امور انجزتها منذ ايام دراستي.

دورات تدريبية

? هل تقدمين دورات للراغبين بتطوير هواياتهم وتعلم الرسم، وما الدورات التي قدمتيها داخل الكويت وخارجها اذا كان الجواب نعم؟

? ساعدت في تقديم دورة تدريبية مع الدكتورة التي كانت تدرسني في المعهد وهي دورة صناعة الدمى، وان شاء الله ساسعى الى تقديم دورات خاصة بي مستقبلا.

? بالنسبة لفئة الشباب من البنات والاولاد هل ترين ان لهم اهتماما كبيرا بالرسم، واي فئة منهم تهتم اكثر؟

? انا ارى ان الاهتمام بالفن والرسم بين فئة الشباب والبنات متساوٍ ويستقطب اهتمام الجميع حتى الاطفال فالفن ليس لفئة معينة دون اخرى.

? نرى احيانا معارض للفنانين والرسامين، فهل شاركتي في تلك المعارض وما هي؟

? سبق وشاركت في معارض سابقة ولكني لا اعتقد اني سأعيد تلك التجربة مرة اخرى الا اذا تغير الطاقم الذي يقيم ويشرف على تلك المعارض.

دعم خاص

? كيف يحصل الرسامون في الكويت على دعم من القطاع الخاص او العام او الافراد كتشجيع لهم؟

? اعتقد ان الدعم يكون عن طريق القطاع الخاص اكثر وهم غالبا ما يحتضنون الفنانين اكثر، وقد ظهرت في الاونة الاخيرة مراكز وقروبات فنية يقيمها بعض الفنانين كرسم او موسيقى وغيرها وفي بعض الاحيان تقام دورات بمبالغ رمزية ويعطى منتسبوها شهادات حضور او اجتياز الدورات وهو يعتبر مبادرة ذكية لجذب هواة الرسم والفن.

مدارس فنية

? هناك انواع عديدة من مدارس الرسم مثل النحت والفن التشكيلي وغيره، فايها اقرب للرسامين والفنانين في الكويت والخليج؟

? من خلال دراستي تعلمت ان هناك العديد من المدارس الفنية مثل الكلاسيكية والواقعية والرومانسية والوحشية والتكعيبية والتجريدية والسريالية وغيرها، وانا شخصيا اميل الى المدرسة الواقعية والكلاسيكية في الرسم واحب الفن التأثيري لكنه يحتاج الى وقت طويل.

