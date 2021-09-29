الرديني لـ «النهار»: 1 % فقط نسبة امتلاك المرأة مشاريع خاصة مقارنة بالرجال

مال وأعمال

قالت رئيس وحدة الدراسات النسوية والجندرة في كلية الأداب جامعة الكويت، الدكتورة ريم الرديني، ان هناك معاناة من الثقافة الذكورية داخل أماكن العمل للوصول الى المناصب القيادية بالنسبة للنساء، فهناك حاجة للتوسع الثقافي ليفهم المجتمع ما هو دور المرأة الحقيقي.

واضافت الدكتورة ريم الرديني في تصريحات خاصة لـ «النهار» ان تجربة واقعية حول توافر وظيفة متقدم لها امرأة واحدة فقط من بين عدة رجال، فان الرؤية السائدة بانها لا تتناسب معها لان العمل ليلا واذا كانت قادرة، فيعتبر البعض الأمر «عيبا»، فثقافة العيب سائدة في مجتمعنا.

تمكين المرأة

وشددت د. ريم الرديني على ان ثقافة المجتمع تجاه المرأة من ناحية ما هو المفروض أن تقوم به المرأة وما الذي يصلح لها ولمؤهلاتها، وتحديد المكان الذي يناسبها لكونها أمرأة وهو ما يشكل في مجمله ثقافة المجتمع التي يجب أن تغير جذريا، فحين نتجه الى التغيير في القوانين التي تساعد على تمكين المرأة في المجال الاقتصادي يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن لا تكون الصياغة مقتصرة على رؤى الاقتصاديين، ويجب أن يؤخذ بعين الاعتبار المختصين في المجالات الاجتماعية ودراسة المجتمع الكويتي خصوصا.

وأشارت الى الاشكالية التي يواجهها المجتمع الكويتي و تتمثل في الثقافة التقاطعية، والمرأة في قطاع العمل، مبينة أن النظرية تشير الى أن المرأة تعاني كونها مرأة اذا دخلت مجال العمل تتقاطع مع أنها من عائلة معينة، وصولا الى العرق ولون البشرة وذلك عالميا، ولو طبقنا الأمر في الكويت، فهي امرأة، ومن أي أسرة وما ينسب الى «الواسطة» ودورها في دخول المرأة الى أي مجال، وكذلك الشهادة والتخصص، والحالة الاجتماعية سواء كانت تعول أم لا، وهي عوامل تظلم فيها النساء كثيرا في سوق العمل.

وقالت ان تلك العوامل هي مشاكل جذرية نعاني منها داخل المجتمع يجب أن تؤخذ بالاعتبار عند صياغة أي قوانين لتمكين المرأة اقتصاديا، فيجب صياغة قانون يغير نظرة المجتمع للمرأة في هذه الناحية ويجب البدء من المناهج التعليمية والتثقيفية التي يجب أن نركز عليها لأنها البذرة لتثقيف المجتمع الذي يبدأ من المدرسة.

واشارت الى انه في صياغة القوانين يجب أن ننظر الى جميع هذه التقاطعات التي تظلم فيها المرأة في مجال العمل، فوفقا للدراسات الصادرة عن منظمة العمل الدولية حول المرأة في قطاع الاعمال والادارة، الجزء المتعلق بدول الخليج يظهر أن نسبة النساء العاملات أو الرائدات في مناصب ادارية عظمى لا تتعدى 2 في المئة في دول الخليج، في البحرين من 12 في المئة خلال 2010 إلى 14 في المئة خلال 2014.

تحديات وعوائق

وحول وجود نساء لديهن مشروعات خاصة بهم، أشارت الى أن النسبة ضعيفة جدا وقليلة على الرغم مما نراه من وجود نساء في الكويت لديهن مشروعات خاصة بهن، ولكن نسبتهن لا تتعدى 1 في المئة اذا تمت مقارنتها بالمشروعات الخاصة بالرجال، وهذه التحديات والعوائق فلماذا نسبة المرأة قليلة فما الموانع هل هي مادية أو ثقافية؟

وقالت اذا لم نستطع وضع قوانين فيها مساواة وعدالة وتتعارض مع القوانين والثقافة الذكورية لابرز جزء من النساء.، لافتة الى ان القانون جيد ولكن مطلوب تحديثه من خلال وضع عدة حلول منها:

1- فهم الفوارق الجوهرية وخلق بيئات لتمكين النساء في عالم الشركات وانشاء البنية التحتية الاجتماعية واعتماد الموازنة بين العمل والحياة.

الفكر الذكوري

2- تثقيف النساء بقانون العمل وذلك لفهم السبب في رفض تعينيها هل هو بسبب القانون، ام سبب اجتماعي وذلك عندما يتم رفض تعيينها في اي منصب فلابد ان تعرف ما المبرر وهل صدر القرار استنادا الى القانون او وفقا للفكر الذكوري او الفكر المجتمعي داخل ادارتها؟

3- تعزيز دور المرأة في القطاع الخاص والدعوة للقيام بالتعديلات القانونية وتقديم الدعم الخاص للمرأة.

4- يتم التخصص في قطاع العمل حسب النوع الاجتماعي اي فهم وتحديد الدور الذي تقوم به المرأة وليس الدور البيولوجي.

الفتيات لا يعرفن حقوقهن في العمل

نصحت د. ريم الرديني الفتيات بضرورة ان تفهم قانون العمل الكويتي طالما انها قررت الدخول الى سوق العمل لتعرف حقوقها وواجباتها فهذا الامر ضروري حتى لا يقال لها إنها لا تصلح لهذا العمل، طالما انها قادرة علميا وجسديا واداريا ومتمكنه من عملها، فلماذا يتم منعها؟ ولذلك فلابد ان تكون لديها قناعة بانها قادرة على اداء المهام الموكلة لها، وعليها مواجهة التحديات بفهم القانون، وهذا الامر للاسف بناتنا لا يعرفنه ويمشين على الثقافة السائدة فلا يوجد شيء يمنع وبالتالي سنكون على الطريق السليم، ولكن اذا تأثرت بمحيطها وثقافة العيب وان اسرتك اولى، وهذا قد يكون صحيحاً واطفالها لهم الاهمية ولكن هذا لا يمنع ان تنجح في مجال عملها.

