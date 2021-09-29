«العمل الدولية»: 18.4 % نسبة مشاركة المرأة العربية في القوى العاملة

مال وأعمال

اكدت منظمة العمل الدولية ان المساواة بين الجنسين أمر جوهري في تحقيق هدف منظمة العمل الدولية المتمثل في توفير عمل لائق للجميع. ولكن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في المنطقة هو الأدنى في العالم.

اوضحت المنظمة في تقريرها على موقعها الالكتروني انه على الرغم من تحسن المستوى التعليمي لنساء منطقة الشرق الاوسط، فان هذا الرقم يأبى التغيير. وثمة عدة تحديات تواجه دخول المرأة في القوى العاملة والبقاء فيها كالأعراف والقوالب النمطية الأبوية، والافتقار الى مرافق رعاية الأطفال، وعدم وجود فرص، والتحرش في مكان العمل، وعدم كفاية وسائل النقل، وتدني الأجور، والقيود القانونية المفروضة على حقوق العمال.

وشددت منظمة العمل الدولية على انها امام كل تلك التحديات تعمل في الدول العربية على التصدي لمجموعة واسعة من التحديات التي تواجه المرأة في عالم العمل بهدف وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تعزز المساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص في مكان العمل.

واشارت الى ان العمل الدولية ان معدل مشاركة المرأة العربية يبلغ في القوى العاملة 18.4 في المائة، وهو هو الأدنى في العالم مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 48 في المائة. وعلى النقيض من ذلك، تتجاوز معدلات مشاركة الرجل في القوى العاملة (77 في المائة) المتوسط العالمي (75 في المائة)، وتبلغ نسبة بطالة المرأة في الدول العربية 15.6 في المائة، وهي ثلاثة أضعاف المعدل العالمي.

وذكرت المنظمة ان تَواجد النساء في المناصب الادارية متدنٍ في المنطقة، اذ ان 11 في المائة فقط منهن يشغلن مناصب ادارية مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 27.1 في المائة، لافتة الى ان العمل غير المأجور في رعاية الأطفال يجعل المرأة تنفق عددا من الساعات يزيد بنحو خمس مرات عما ينفقه الرجل في أعمال الرعاية غير المأجورة.

والجدير بالذكر ان المنظمة ذكرت في تقرير سابق لها ان رسم مستقبل للعمل لن تتخلف فيه المرأة بعد الآن عن الرجل هو أمر في متناول اليد، ولكنه يستدعي تحقيق قفزة نوعية وليس مجرد خطوات تدريجية مترددة.

يأتي التقرير تتويجا لجهود دامت خمس سنين في اطار المبادرة المئوية للمرأة في العمل التي أطلقتها منظمة العمل الدولية . وهو يرى أن الفارق في معدلات توظيف المرأة والرجل لم يتراجع في السنوات الـ 27 المنصرمة سوى بأقل من نقطتين مئويتين فقط.

بالاضافة الى ذلك، فان «عدم المساواة في تشغيل الأمهات»، وهو الفارق في نسبة العاملات البالغات اللاتي لديهن أطفال دون السادسة مقارنة بغير الأمهات، قد زادت زيادة كبيرة بنسبة 38 في المائة في الفترة 2005-2015. كما لا تزال نسبة النساء في المناصب العليا متدنية، وهو وضع لم يطرأ عليه تغيير يذكر في السنوات الثلاثين الفائتة. فأقل من ثلث المديرين نساء، وان كن على الأغلب أفضل تعليما من نظرائهن الذكور.

ويبين التقرير عموما أن التعليم ليس السبب الرئيسي لتدني معدلات عمل المرأة وانخفاض أجرها، بل أن المرأة لا تحصل على الفوائد عينها التي يحصل عليها الرجل ذو المستوى التعليمي نفسه. وهناك أيضا «عدم المساواة في تعيين الأمهات في مناصب عليا»، اذ ان 25 في المائة فقط من المديرين الذين لديهم أطفال دون سن السادسة هم من النساء. وترتفع نسبة المرأة الى 31 في المائة في صفوف المديرين من غير الآباء.

ولا تزال الفجوة في الأجور بين الجنسين تبلغ 20 في المائة في المتوسط على الصعيد العالمي. وتعاني الأمهات من «عدم المساواة في أجرهن» والذي يزداد في حياتهن العملية، فيما يحصل الآباء على علاوة في الأجر.

وثمة عدد من العوامل يعرقل تحقيق المساواة في العمل، وأقواها هو الرعاية. ففي السنوات العشرين الماضية، بالكاد انخفض ما تنفقه المرأة من وقت على الرعاية غير المأجورة والعمل المنزلي، بينما لم يزدد الزمن الذي ينفقه الرجل سوى ثماني دقائق فقط في اليوم. وبوتيرة التغيير هذه، سيستغرق الأمر أكثر من 200 عام لتحقيق المساواة في الوقت المستغرق في أعمال الرعاية غير المأجورة».

يحدد التقرير القوانين والممارسات التي تغير حاليا هذه الدينامية نحو تحقيق المساواة في تقاسم الرعاية داخل الأسرة وبين الأسرة والدولة. ولذا عندما يتقاسم الرجل والمرأة أعمال الرعاية غير المأجورة، يزداد عدد النساء في المناصب الادارية».

ويبين تقرير «القفزة الكمية» أن تحقيق المساواة بين الجنسين يعني تعديل السياسات واتخاذ اجراءات في طائفة من المجالات التي يعزز بعضها بعضا، وهو يشير الى تدابير يمكن أن تفضي الى وضع أجندة تحويلية يمكن قياسها لتحقيق المساواة بين الجنسين.

