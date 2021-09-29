حليمة بولند.. لا للحديث عن أسباب الغياب

إضاءات

احدى نجمات الاعلام العربي.. استطاعت على مدار ما يقرب من 20 عاما تحقيق نجاحات كبيرة بمختلف القنوات الخليجية والعربية التي عملت بها استنادا الى الكفاءات والقدرات الفائقة التي تتمتع بها.. انها الاعلامية الكويتية حليمة بولند أو «ملكة جمال الاعلاميات العرب» كما يطلق عليها، والتي بدأت حياتها المهنية عام 2001 أثناء دراستها في السنة الأخيرة بكلية الآداب جامعة الكويت.

أشهر النجمات

منذ ذلك الحين وهي تجوب يمينا ويسارا بمختلف البرامج والقنوات حتى أصبحت واحدة من أشهر نجمات جيلها وهو ماكان سببا في الاستعانة بها لتقديم عدد من المهرجانات الشهيرة في مقدمتها «صلالة وليالي دبي وهلا فبراير».. لكنها ابتعدت كثيرا عن الساحة الاعلامية خلال السنوات الماضية دون الاطلال على جمهورها واعلان الظروف التي دعتها الى ذلك وهو ما كان سببا في ظهور العديد من التكهنات لكنها فضلت دائما الصمت والانطواء بعيدا عن الأضواء حتى كانت الدورة السادسة من مهرجان «ايجي فاشون» الذي عقد خلال الأيام القليلة الماضية بأحد فنادق القاهرة، حيث قامت بتقديم الحفل الذي تم خلاله تكريم عدد كبير من مصممي الأزياء وخبراء التجميل وكبار نجوم الفن والاعلام في مصر والدول العربية.

الأناقة والتألق

حليمة بولند ظهرت كعادتها متألقة وتمكنت من جذب الأنظار اليها بسبب جمالها الفائق وبراعتها في التقديم وأناقتها حيث كانت أشبه بملكة متوجة على العرش.. وعقب انتهاء المهرجان تسابق الكثيرون للظفر بتصريحات منها لكنها رفضت ذلك بزعم الارهاق واختصت «النهار» بهذا الحديث الذي أكدت فيه أن عشقها لمصر شعبا وحكومة دفعها الى الموافقة للعودة من جديد للوقوف على منصات التقديم وتقديمها مثل هذه الاحتفالية الخاصة بالدورة السادسة من مهرجان ايجي فاشون بصحبة زميلها الاعلامي المصري كريم أسامة، مشددة على أن مصر صاحبة فضل كبير عليها اعلاميا وتعد واحدة من أهم محطاتها الاعلامية.

سعادة

وأضافت أنها في غاية السعادة لمشاركتها في تقديم هذا المهرجان الذي يحظى باقبال كبير من قبل كل الدول العربية خصوصا أنه يجمع مختلف أطياف الفن سواء في الغناء او الموسيقى او التجميل أو عروض الأزياء او ما الى غير ذلك من العوامل المساعدة في مجال الفن.

وأشادت بالتنظيم الكبير الذي حظى به المهرجان هذا العام خصوصا في ظل انتشار فيروس كورونا، متوجهة بالشكر لرئيس المهرجان أحمد العزبي على تنظيمه الرائع للمهرجان وفعالياته، مؤكدة سعادتها بالتكريم الذي نالته في هذا المهرجان خصوصا انه جاء وسط أجواء احتفالية ضخمة ضمت أكبر مصممي الأزياء في الوطن العربي.

وهنأت رئيس المهرجان على النجاح الكبير الذي تحقق، مشيدة بالمجهود الكبير الذي بذله «العربي» وتمكنه من استقطاب العديد من مصممي الأزياء من مختلف البلدان العربية وهو ما كان بمثابة اضافة قوية الى المهرجان.

أميرات ديزني

وقالت إنها تعشق فساتين الهوت كوتور وهي فساتين الهاند ميد، مؤكدة أن العروض كانت رائعة وتشبه عروض أميرات ديزني، وأضافت أن فستان الزفاف يمثل شخصية الفتاة التي ترتديه، ولذلك لابد أن يتوافر فيه الأنوثة والرقي، موضحة أنها تفضل ارتداء اللون الأبيض من فستان الزفاف وليس الأوف ويت أو أي لون آخر.

وأبدت اعجابها بتصميم الديكور الخاص بمهرجان ايجي فاشون في دورته السادسة، مؤكدة أن اضاءات المهرجان أكثر من ممتازة وكل شيء مرتب وراقٍ. وأشارت الى أنها تحترم وتقدر كل الثقافات العربية وتؤمن بمدى أهمية القوى الناعمة في تحقيق التقدم والرخاء للكثير من مجتمعاتنا العربية التي تعاني كثيرا خلال السنوات الماضية بسبب الفرقة التي تضرب العديد من شعوبها. وأوضحت أنها تعتبر مصر بلدها الثاني وتفخر دائما بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين مصر والكويت على مستوى كل المجالات، متمنية استمرار هذه العلاقات الأخوية التي تؤكد مدى ما يتمتع به القائمون على حكم الدولتين من فطنة واخوة وترابط انعكست على شعوب البلدين. وبسؤالها عن سبب ابتعادها عن مچال الاعلام خلال السنوات الماضية، رفضت التعليق قبل أن يظهر عليها علامات الارهاق والتعب الشديد ويتدخل الأمن المحيط بها ويرفض اكمال الحوار وتفضل هي الاكتفاء بذلك.

