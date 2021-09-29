مها.. بين التطوير والتدريب

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سعت اتحادات كرة القدم في غرب آسيا الى تطوير منتخباتها النسائية في الاعوام الاخيرة تماشيا مع سياسة الاتحاد الدولي للعبة لتشجيع العنصر النسائي والارتقاء بالمستوى الفني لادائه، واهتمت اتحادات الخليج العربي أخيرا بالمنتخبات النسائية خير اهتمام بعد ان وضعت خطط علمية وعملية لتحقيق اهدافها، فاتجه مثلا الاتحاد السعودي لكرة القدم الى الخبيرة الالمانية مونيكا شتاب الاسم الكبير في عالم الكرة النسائية لاعداد وتكوين منتخب السيدات نظرا لخبرتها الطويلة في آسيا حيث عملت في ايران وباكستان والبحرين وقطر الى جانب خبرتها الدولية حيث مثلت منتخب المانيا، فيما تعاقد الاتحاد العماني العام الماضي مع المحاضرة الآسيوية السورية مها جنود رئيسة قسم كرة القدم النسائية في الاتحاد العماني لكرة القدم ومشرفة على المنتخبات الوطنية النسائية.

وينظر الى مها جنود في القارة الآسيوية كاسم لامع ورائد في كرة القدم نسائية لانها متسلحة بسيرة ذاتية مثيرة للاعجاب وهي مثلت منتخب سورية للسيدات لمدة ست سنوات، وحاصلة على العديد من شارات التدريب وهي عضو مهم في لجنة كرة القدم النسائية في الاتحاد الآسيوي ولدى مها الكثير لتقدمه للاتحاد العماني واللعبة للجنس اللطيف بعد ان ظهر تاثيرها بعد عام من توليها منصبها فقد اسهمت جهودها في مشاركة 22 ناديا في اول نسخة نسائية للدوري بالسلطنة وهي امر اثار الاعجاب واثبت النظرة الثاقبة للاتحاد العماني واختياره الكفاءة المناسبة لتحقيق اهدافه.

وبدأت جنود مسيرتها المميزة في عالم كرة القدم كلاعبة هاوية، وبدأت علاقة مها جنود مع الساحرة المستديرة عندما اختارت أن تكون لاعبة ضمن صفوف نادي المحافظة الدمشقي، وفي ذات الوقت مثلت المنتخب السوري للسيدات لمدة ست سنوات.

وتعتبر مها في حديثها لموقعي «فيفا» والاتحاد الاسيوي كرة القدم شغفاً طفولياً، فيما حصلت على دعم عائلي لتدخل هذا المجال وبعد الدراسة الثانوية التحقت بالمعهد الرياضي وانضممت أيضاً لفريق المعهد، وعام 2004 التحقت بنادي المحافظة، حيث كانت أولى خطواتها لتحقيق حلمها في عالم كرة القدم.

وواصلت الصعود لتصبح أول مدربة لفريق للرجال في منطقة غرب آسيا وكانت بدأت مسيرتها في فريق كلية التربية البدنية في سورية، حيث واجهت في البداية العديد من الصعوبات لكن من خلال الرغبة والتصميم والحماس للعبة نجحت في تحقيق أحلامها.

وتقول مها عن مشاكل الكرة النسائية في سورية والمنطقة العربية: «دول غرب آسيا بينها سورية تعاني من نقص كبير بالموارد البشرية النسائية، سواء المدربين والحكام والمعدين البدنيين وكل ما يتعلق بالاحصاء، اضافة الى عدم وجود برامج واضحة واستراتيجية عمل لتطوير الكوادر الفنية».

وبعد مسيرة من العطاء المميز والعمل الشاق، انضمت جنود الى صفوف منتخب سورية، ومثلت بلادها لست سنوات، وساهمت في حصول الفريق على المركز الثالث في بطولة غرب آسيا للسيدات عام 2005، قبل أن تبدأ مسيرة الحصول على شهادات التدريب على المستوى الآسيوي.

وخلال عملها كمدربة واجهت جنود الصعوبات بنجاح، ونجحت عام 2018 في أن تصبح أول مدربة تشرف على تدريب فريق للرجال بالدرجة الأولى في سورية، وهو فريق المحافظة، وخلال الموسم الأول، فاز الفريق تحت قيادتها بعشر مباريات، وخسر مباراة واحدة فقط، وكان قريباً من الحصول على موقع في الدرجة الممتازة.

واشارت جنود الى اكتسابها خبرة غنية جدا ومفيدة من تدريب فريق للرجال ومفيدة، وتقول مها: «كثير من الناس سألوني عن كيفية نجاحي في تدريب فريق للرجال، خاصة وأنني كنت المرأة الوحيدة في الفريق، وجوابي أنه لا فارق بين الرجل والمرأة في التدريب».

بعد ذلك واصلت مها جنود مساهماتها في كرة القدم النسائية بمنطقة غرب آسيا، وتحولت للعمل في الادارة، حيث تؤمن في هذا المجال أن التطوير على مستوى الواعدين والمسابقات يعتبران الأساس لتطوير كرة القدم النسائية.

وأوضحت: من خلال خبراتي والبحث الذي قمت به، وجدت أن هناك العديد من الفتيات والمدربات والحكمات اللواتي يمتلكن الحماس لكرة القدم في سلطنة عُمان، وهذا مؤشر على أن كرة القدم النسائية تتطور، حيث أن الاتحادات الوطنية بدأت بمنح اهتمام كبير من أجل الترويج لكرة القدم النسائية في غرب آسيا.

وتعبر مها عن شكرها الاتحاد العماني لكرة القدم على ثقته بها وتذليل الصعوبات التي واجهت انطلاق الدوري النسائي، كما تؤكد أن كرة القدم تبدأ من مستوى الواعدين، ولهذا يجب التركيز على رعاية اللاعبات الصغيرات، وتطويرهن وتنظيم المسابقات لهن، ومساعدة الأندية في غرب آسيا عبر تنظيم بطولات نسائية لجميع الفئات العمرية وهو ما فعلته في السلطنة.

ودعت جنود الفتيات الراغبات بدخول عالم كرة القدم الى التحلي بالشجاعة واقتحام هذا المجال دون خوف، مضيفةً أن «الفتاة عندما تمارس الكرة ستحبها وتعشقها، وهي تمكين لشخصيتها وتفتح لها أفقاً جديداً في الحياة».

ويتضمن عقد مها مع الاتحاد العماني الاشراف على المنتخبات العمانية وتطوير الكرة النسائية كما أصدرت بالتعاون مع الاتحاد العماني النسخة الأولى من كتاب «أسس ومبادئ التدريب في كرة القدم»، موضحة أن الكتاب سيكون دليلاً للمدربات لتعلم المبادئ الأساسية في الكرة.

واوضحت أن الكتاب سيوزع على المتدربات ممن يتبعن دورات تدريبية بكرة القدم، فهو بمثابة بداية طريق للتعرف على كرة القدم وأسسها، وتأمل في الهام جيل جديد من اللاعبات الشابات، وذلك كي تساعدهن على تحقيق أحلامهن رغم كل التحديات.

وتقول مها أن من أهم الأشياء التي تعلمتها في كرة القدم هو أنه لا يوجد مستحيل، ولا يمكن للمجتمع أن يقرر للفتاة ما تريد وتشير الى ان هناك الكثير من الفتيات والنساء اللواتي يمارسن كرة القدم، وهذا يحصل في كل مكان بقارة آسيا، وفي غرب آسيا وأوروبا، فيما تحلم المحاضرة الاسيوية بمشاهدة احتراف كرة القدم النسائية في غرب آسيا، وأن تصبح على ذات مستوى الفرق المحترفة المتقدمة في التصفيات الآسيوية وتصفيات كأس العالم،وأن تشارك في نهائيات كأس العالم.

وتطمح جنود، مثل جميع المدربين الآخرين، للوصول الى مستوى احترافي عالي في هذه الرياضة، وتحقيق الألقاب خلال مسيرتها المهنية في عالم كرة القدم. وتسعى المدربة والادارية الى الاستمرار والمثابرة في تطوير أفكارها المتعلقة بكرة القدم، حتى تتمكن في النهاية من تحقيق أمانيها وطموحاتها خصوصا أن الطموح لا يتوقف ومعطيات الحياة هي التي توجه الشخص لما سيكون عليه مستقبلاً، معربة عن رغبتها في تسلم مناصب متطورة أكثر في مجال التدريب وفي مستويات عالية.

مها في سطور

? مها جنود تنحدر من محافظة السويداء ونالت أول شهادة تدريبية عام 2008 من الاتحاد الدولي لكرة القدم وهي حاصلة على شهادة تدريب في قطر العام 2010، وكانت العنصر الأنثوي الوحيد المشاركة في الدورة، وجاء ترتيبها ثالثاً، وتأهلت من خلاله لمشروع مدربي المستقبل بحضور نخبة من المحاضرين الآسيويين، بعدها ترشحت لدورة في ماليزيا، ونجحت فيها بتقدير جيد في العام 2012.

? في عام 2018 تولت مها جنود مهام مساعد مدرب فريق الرجال بنادي المحافظة في دمشق، والذي يلعب في الدوري السوري للدرجة الأولى، وقرر مجلس ادارة نادي المحافظة تعيينها بعد أن نحاها في تدريب المراحل السنية ولم تلحظ جنود أي استنكار أو استهجان، أو حتى أي شعور غريب من قبل نادي المحافظة لانها ابنة هذا الفريق منذ العام 2005.

? تعرضت مها لتمزق في الرباط الصليبي، الامر الذي اضطرها الى التوقف عن ممارسة اللعبة، لكن الاصابة لم تمنعها من اللجوء الى التدريب والادارة.

? اجرت مها جنود دراسة لوضع كرة القدم النسائية في عمان بين عامي 2005 و2019 اظهرت ان العمل يحتاج كوادر فنية وادارية لقيادة النشاط النسائي، وبعدها لجأ الاتحاد العماني لاعداد خطة لتطوير القطاع باقامة دورات آسيوية متنوعة لتجهيز عدد كبير من المدربات والحكمات والاداريات واختصاصيات العلاج الطبيعي.

? وضعت جنود خطة تطوير كرة القدم للسيدات في عمان تتركز على انتاج مدربين من المستوى C، تفعيل أكاديميات كرة القدم للبنات (تحت 12 سنة)، تفعيل كرة القدم في المدارس تحت 14 سنة وتحت 16 سنة وانشاء بطولات وطنية، الى جانب تطوير فريق استكشافي لتحديد المواهب وتنميتها.

? طلبت انشاء مراكز تطوير في جميع أنحاء عمان لدعم كرة القدم للسيدات استهدف الحصول على فرق تحت 15 سنة وتحت 16 سنة وتحت 21 سنة وفريق اول في غضون خمس سنوات، الى جانب سيتم تدريب معلمي المدارس وتقييمهم كل ثلاثة أشهر، مع تقديم الدعم عند الحاجة.

? تعتمد خطة مها جنود في تطوير منتخب عمان للسيدات على الموهبة المكتشفة بمجرد تنشيط البطولة المدرسية وتطوير المدربين والحكام واللاعبين واختصاصي العلاج الطبيعي.

