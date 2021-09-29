الأصفر.. فاز فيها

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يعد تأهل فريق القادسية لملاقاة الكويت في نهائي كأس الأمير بعد فوزه على غريمة التقليدي العربي 1-0 مستحقا لعدة اعتبارات في مقدمتها انه حقق المطلوب في مثل تلك المواجهات التي يحتاج الفريق فيها للفوز ولا شيء سواه.

وما ميز أداء الاصفر الحماس والروح القتالية وارتفاع منسوب اللياقة البدنية وقوة التحمل التي بدت على جميع اللاعبين طوال الشوطين واستطاع لاعبو الفريق تأدية الواجبات التي وضعها المدرب خير الدين مضوي لهم باعتماده على اغلاق منطقة المناورات من خلال وجود فهد الانصاري ومحمد خليل امام الخط الدفاعي وترك الحرية لاحمد الظفيري بالتحرك الامامي مع البوسني بنجامين تاتار في الجهة اليسري واحمد الرياحي في المقدمة وانطلاقة عيد الرشيدي باليمني.

وبهذا نجح الفريق في الشوط الاول إلى حد كبير وسنحت له بعض الفرص، لكن هذا النهج لم يستمر على نفس الوتيرة في الشوط الثاني حيث انكمش القادسية في كثير من الاحيان للخلف من اجل المحافظة على هدف العراقي علي فائز الذي سجله في الشوط الاول وهذا ما منح المنافس فرصة السيطرة على اللعب في الشوط الثاني، لكن تعطلت محركاته بعدما تفرغ راشد الدوسري للحد من تحركات الليبي الهادي السنوسي مع تغطية الرشيدي ومحمد خليل معه مما صعب من مهامه.

وما يؤخذ على المدرب مضوي انه لم يكن يوعز للاعبي الوسط بالتقدم الامامي وتحديدا في الشوط الاول في ظل حالة الارتباك التى سادت دفاعات العربي، كما انه اجرى تغييرات غير منطقية باستبداله لاحمد الظفيري بما انه اكثر اللاعبين عقلانية بالتحكم بالكرة وتهدئة اللعب وكذلك الزج ببدر المطوع على الرغم من عدم تماثله للشفاء فكانت تلك مغامرة صعبة، والاغرب ان انه أبقى على الجماياكي روماريو بالاحتياط بما ان دفاع العربي سهل اختراقه. وما زال مضوي مصرا على كثرة الجري دون التفكير في كيفية بناء الالعاب السريعة بما انه يمتلك الادوات، ويحسب كثيرا التألق الذي ظهر عليه الحارس خالد الرشيدي بتصديه للعديد من الكرات الصعبة ويستحق ان يكون النجم الاول بلا منازع إلى جانب نجاح الخط الدفاعي في التعامل مع المحاولات العرباوية.

