بطولة ولي العهد للرماية تنطلق في نوفمبر

محلية

أعلن رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي عن انطلاق بطولة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد السنوية الكبرى للرماية في الفترة من 4 وحتى 6 نوفمبر المقبل بمشاركات واسعة. وقال العتيبي في تصريح صحفي ان البطولة التي ستقام على مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي في النادي ستشهد مشاركة كبيرة من رماة النادي والحرس الوطني الكويتي والاتحاد الرياضي العسكري واتحاد الشرطة الرياضي اضافة الى فتح المجال لمشاركة رماة من دول الخليج. وأوضح ان منافسات البطولة ستشمل المسابقات الأولمبية المعتمدة وهي (السكيت) و(التراب) و(المسدس) و(البندقية) لمسافتي 10 متر و50 متر اضافة لمسابقتي (القوس

والسهم الاولمبي) مؤكدا ان النادي بدأ استعداداته لتنظيم هذه البطولة مبكرا باعتبارها من اهم البطولات في الاجندة المحلية. وأعرب عن الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على دعمه الكريم وتشجيعه المتواصل لأبنائه الرياضيين في البلاد ولرياضة الرماية الكويتية مشيرا الى ان هذه البطولة تحظى بمكانة خاصة لدى اسرة الرماية كونها تحمل اسم سمو ولي العهد اذ يتطلع جميع الرماة للفوز بمسابقاتها. واشار العتيبي الى ان الرماية الكويتية اعدت خطة للاستعداد المبكر للمشاركة في دورة الالعاب الأولمبية المقبلة في (باريس 2024) اذ تم وضع برنامج للبطولات المحلية والدولية وتجهيز خطة لاعداد الرماة من الصف الاول وكذلك من منتخبي الشباب والناشئين والمقرر لهم المشاركة بالنسخة المقبلة لدورة الألعاب الأولمبية للشباب.

وقال ان رماة الكويت يتمتعون بمستوى فني كبير حيث حققوا انجازات متتالية في أهم الملتقيات الرياضية العالمية الكبيرة مشيرا الى اختيار الاتحاد الدولي للعبة لثلاثة رماة كويتيين للمشاركة في بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي لرماية الاطباق الطائرة والتي ستقام في قبرص اكتوبر المقبل ضمن أفضل 12 رامياً على مستوى العالم.وثمن رعاية حضرة صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي العهد حفظهما الله ورعاهما لابنائهم الرياضيين لاسيما من منتسبي الرماية والتي تعد اهم اسباب تفوق الرماية الكويتية ونجاحها منوها بالدعم الحكومي لنادي الرماية الكويتي ممثلا بالهيئة العامة للرياضة.

واكد مواصلة النادي عمله الدؤوب واعداد الخطط الفنية للارتقاء برياضة الرماية الكويتية والتي بدأت بشكل مؤسسي منذ فترة كبيرة اذ تعمل

اكاديمية الشيخ سعد للرماية الاولمبية التابعة للنادي على اكتشاف وتنشئة جيل جديد من الرماة

الكويتيين القادرين على مواصلة مسيرة الانجازات.

