الأخضر.. «شوية مرونة»

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افتقد العربي للتوازن امام القادسية ادى لخسارته بهدف دون رد ومن ثم فقدانه للقب كأس الأمير. ولاشك ان من يتحمل ذلك بشكل مباشر المدرب الكرواتي انتي ميشا باتباعه اسلوب غير مجدٍ، فليس من الضرورة ان كان ذلك ينفع وحقق به مكاسب في مناسبات سابقة، لكن التغيير والوقوف على نقاط ضعف وقوة الخصم وظروف المباراة تحتم على اي مدرب ان يختار الطريقة المناسبة التي باستطاعته أن يحقق الهدف المنشود لكن ميشا ظل طوال الوقت متمسكا بنفس الفكرة وهي اللعب على الاطراف ومن ثم التحويل للامام مع توقف الليبي الهادي السنوسي الذي يجيد هذا الدور بعدما تعرض لرقابة لصيقة من المنافس، واغلاق الطريق امامه ليخرج عن التغطية، وكذلك اللعب عبر محمد فريح في الجهة اليمنى دون ان يضع لاعباً تحت الهجوم يجيد بناء الكرات السريعة ليفتح الثغرات في دفاع المنافس، ولذلك كان عبدالله الشمالي وسلطان العنزي والكرواتي جوسيب متأخرين ما ترك مساحة واسعة في الوسط وهذا ما سهل مهمة لاعبي القادسية في الاستحواذ على الكرات.

وهذا الاسلوب على الرغم من انه واضح للعيان لكن المدرب لم يكلف نفسه التغيير الا في وقت متأخر بعدما اشرك علي خلف الذي حاول جاهدا للقيام بالدور المطلوب منه لكن اصطدم بالتكتل الدفاعي والرقابة التي كانت بالاصل مفروضة على العناصر المساعدة له ويفترض منه اشراكه اساسيا لانه يمتلك المقومات المهارية التي يمكن من خلالها خلق الفرص والتسجيل. والاهم من ذلك ان وسط الفريق مازال في حاجة ماسة للاعب الذي يحسن صنع الفرص فالاصرار على التحركات الجانبية لن يكون مجديا في كل الاوقات، والامر الاخر ان المدرب وضع المدافع التونسي ايمن محمود على مقاعد البدلاء، وخط الدفاع كان يحتاج لخدماته في ظل ارتباك جمعه عبود وحسن حمدان بالعمق، وعموما الاخضر يحتاج لمراجعة الجوانب الفنية والعمل على كيفية الاستفادة من الامكانات المتوافرة لدى اللاعبين .

