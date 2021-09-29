اليوسف يعتذر للجماهير

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توجه رئيس اتحاد الكرة الشيخ أحمد اليوسف بالشكر إلى جميع الجماهير الكبيرة التي حضرت مباراة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس الأمير التي جمعت القادسية والعربي على ستاد جابر الدولي. وقدم اليوسف اعتذاره للجماهير التي لم تحصل على تذاكر لحضور اللقاء، كما اعتذر للجماهير التي حضرت إلى الستاد جابر ولم تتمكن من الدخول وذلك لعدم استيعاب الستاد لهذا العدد الكبير التزام بالتعليمات الصادرة من قبل السلطات الصحية والأمنية بغلق ابواب الاستاد قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة.

واعتبر رئيس الاتحاد أن حضور هذا العدد الكبير من الجماهير دليل على رغبة الجماهير الكبيرة بحضور المباريات، كما يدل على تطور وارتفاع مستوى الأندية، الامر الذي سيعود بالايجاب على الكرة الكويتية بشكل عام، متمنية استمرار الجماهير في حضور المباريات وفق الاشتراطات الصحية. وتوجه الشيخ أحمد اليوسف بالشكر لرجال الأمن والعلاقات العامة في الاتحاد، وجميع من ساهم في عملية تنظيم دخول وخروج الجماهير، كما توجه بالشكر لطاقم الحكام الذي ادار اللقاء بكل جدارة. واوضح الشيخ أحمد اليوسف أن الاتحاد سيعمل على يكون استيعاب الستاد بنسبة 100 % في المباراة النهائية وذلك بعد الاستئناس برأي لجنة الطوارئ.

