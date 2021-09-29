الكويت وبرقان في افتتاح دوري «اليد»

محلية

تنطلق اليوم النسخة 55 من دوري كرة اليد باقامة مباراتين تجمعان الكويت حامل اللقب مع برقان في 07:30 مساء، يسبقها لقاء العربي مع الفحيحيل في 05:30، وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة. ويهيمن الكويت على لقب البطولة في الأعوام السبعة الماضية التي لم يذق فيها طعم الهزيمة وهو رقم قياسي غير مسبوق. ويبدو الأبيض مرشحاً أيضاً إلى مواصلة سيطرته المطلقة على البطولات المحلية بعد أن عزز صفوفه بصفقات هامة ستشكل دعمي إضافي للفريق المتخم بالنجوم.

وتشهد بطولة هذا العام حدثاً تاريخياً يتمثل بمشاركة اللاعب الأجنبي في البطولة لأول مرة في تاريخ البطولة بعد أن اعتمد اتحاد اللعبة مشاركة لاعبين محترفين مع كل فريق. وأبرم الكويت صفقتين من العيار الثقيل متمثلة بالتعاقد مع القطري فرانكيس كارول، والكوبي انجل هرنانديز إلى جانب ضم نجم نادي اليرموك محمد عامر ولاعب القادسية السابق مهدي القلاف وحارس السالمية حسن صفر، فيما غادر الأبيض نجميه محمد وخالد الغربللي، فضلا عن سعود الضويحي، أحمد الفرحان، علي صفر ومحمد غضنفري.

من جانبه يدرك برقان صعوبة المهمة اليوم أمام الأبيض لكنه يعتمد على محترفيه الصربي فوك لازوفيتش والبحريني علي ميرزا إلى جانب المحليين خالد الغربللي وعبدالرحمن النشمي وأحمد مزعل وفواز الشمري.

وفي المباراة الأخرى يطمح العربي إلى تحقيق بداية قوية أمام الفحيحيل. وضم العربي المحترفين الإيراني سجاد استكي والاوكراني يفهين بوينينكو إلى جانب المحليين نصير حسين وعبدالعزيز النجدي. من جانبه يعول الفحيحيل على محترفيه التونسي ألياس الزمال والايراني أفشين صادقي اللذين يشكلان قوة كبيرة في صفوف الفريق.

ويعتبر فريقا الكويت والسالمية الأكثر تحقيقا للقب الدوري، بحصولها على اللقب 11 مرة يليهم العربي 10 ألقاب وكاظمة والقادسية 6 والصليبخات والفحيحيل 5 وخيطان بلقبين.

